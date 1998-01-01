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01 марта
Еще восемь визовых центров Испании открываются в регионах России в пятницу
Уже 3 марта Испанские визовые центры вновь заработают в Саратове, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Перми и Краснодаре
Новые визовые центры Испании начнут работать в эту пятницу, 3 марта, сразу в восьми российских городах. Как сообщает cегодня компания BLS International Services, оператор испанских визовых центров, региональные офисы откроются в Саратове, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Перми и Краснодаре.
Напомним, что число визовых центров Испании резко сократилось в российских регионах с приходом нового подрядчика МИД Испании по приему визовых обращений BLS International Services Ltd. (ранее визовые центры обслуживала компания VFS). С начала работы BLS 17 декабря 2016 года, прием заявлений на выдачу испанской визы одновременно прекратили визовые центры в 24 городах России. Подать документы стало возможно только в Москве и Петербурге. Лишь с 1 февраля 2017 года офисы BLS открылись в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону.
По данным турагентов, туристы все чаще отказываются от планов посетить Испанию в пользу других стран и курортов, более доступных в плане оформления виз", – говорилось в письме главе МИД Испании, подписанном президентом РСТ Сергеем Шпилько.
Нам каждый день звонят туристы и узнают, когда же откроют визовые центры, поскольку ехать в Москву для оформления визы никто не хочет, ведь это время и деньги. Спрос на Испанию сейчас хороший, но, сталкиваясь с невозможностью оформления визы, многие туристы переориентировались на другие направления.
К тому же Самара аккумулирует достаточно большой регион, у нас оформляют визы в Испанию туристы из Оренбурга, Ульяновска, Башкортостана».
Елена Шперкина, директор фирмы международного туризма «Валида» из Перми, поддерживает коллегу: «Отсутствие визовых центров Испании реально сдерживало спрос в нашим регионе. Туристы уже планируют свои летние отпуска и готовы ждать открытия визовых центров, но им нужна конкретика, а мы ее дать до сих пор не могли. Поэтому многие из них приняли в последнее время решение лететь в другие страны».
/TOURBUS.RU
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