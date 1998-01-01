Новости Еще восемь визовых центров Испании открываются в регионах России в пятницу Уже 3 марта Испанские визовые центры вновь заработают в Саратове, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Перми и Краснодаре

Новые визовые центры Испании начнут работать в эту пятницу, 3 марта, сразу в восьми российских городах. Как сообщает cегодня компания BLS International Services, оператор испанских визовых центров, региональные офисы откроются в Саратове, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Перми и Краснодаре. Напомним, что число визовых центров Испании резко сократилось в российских регионах с приходом нового подрядчика МИД Испании по приему визовых обращений BLS International Services Ltd. (ранее визовые центры обслуживала компания VFS). С начала работы BLS 17 декабря 2016 года, прием заявлений на выдачу испанской визы одновременно прекратили визовые центры в 24 городах России. Подать документы стало возможно только в Москве и Петербурге. Лишь с 1 февраля 2017 года офисы BLS открылись в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону.

В этой ситуации профессионалы туризма забили тревогу. В частности, РСТ в середине февраля выразил свою озабоченность в письме министру иностранных дел и международного сотрудничества Испании А. Дастису Кеседо. "Нынешнего количества визовых центров для России недостаточно. Учитывая необходимость личного присутствия заявителя для сдачи биометрических данных, процедура получения испанской визы для жителей многих российских городов и регионов резко осложнилась. Российские туроператоры по Испании вынуждены были приостановить формирование чартерных полетных программ из Перми, Воронежа, Самары и других городов. По данным турагентов, туристы все чаще отказываются от планов посетить Испанию в пользу других стран и курортов, более доступных в плане оформления виз", – говорилось в письме главе МИД Испании, подписанном президентом РСТ Сергеем Шпилько.

РСТ указывало также на участившиеся нарекания на работу визовых центров Испании со стороны туристов и турбизнеса. Помимо очередей и трудностей дозвона в call-центр, люди жалуются на небрежность в работе с документами и персональными данными, а также ликвидацию доступных прежде таких дополнительных сервисов, как фотокабинки, курьерская доставка, оформление медицинских страховок.

Вера Бастракова, исполнительный директор компании «Самараинтур», в беседе с нашим порталом сообщила, что рада предстоящему открытию очередных визовых центров Испании в регионах. Эксперт заявила, что «отсутствие визовых центров Испании в Самаре являлось злободневным вопросом, сдерживающим спрос. Мы неоднократно говорили, что, если Испания не хочет потерять поток туристов из российских регионов, нужно срочно открыть визовые центры. Нам каждый день звонят туристы и узнают, когда же откроют визовые центры, поскольку ехать в Москву для оформления визы никто не хочет, ведь это время и деньги. Спрос на Испанию сейчас хороший, но, сталкиваясь с невозможностью оформления визы, многие туристы переориентировались на другие направления. К тому же Самара аккумулирует достаточно большой регион, у нас оформляют визы в Испанию туристы из Оренбурга, Ульяновска, Башкортостана». Елена Шперкина, директор фирмы международного туризма «Валида» из Перми, поддерживает коллегу: «Отсутствие визовых центров Испании реально сдерживало спрос в нашим регионе. Туристы уже планируют свои летние отпуска и готовы ждать открытия визовых центров, но им нужна конкретика, а мы ее дать до сих пор не могли. Поэтому многие из них приняли в последнее время решение лететь в другие страны». /TOURBUS.RU

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