Новости Pegas Fly перенес дату начала полетов из Жуковского в Израиль на конец марта Эксперты надеются, что российские перевозчики все же получат разрешение на полеты в Израиль из подмосковного аэропорта

Авиакомпания Pegas Fly перенесла дату начала полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в Тель-Авив на 26 марта, следует из информации, опубликованной на сайте аэропорта во вторник. Ранее Pegas Fly планировал открыть эти рейсы с 23 февраля. Как сообщали ранее источники газеты "Коммерсантъ", авиавласти Израиля отказываются согласовывать полеты российских авиакомпаний из Жуковского, так как относят его к аэропортам Москвы, полеты из которых ограничены международным соглашением. По данным газеты, в Израиле указывают, что новые рейсы из Жуковского приведут к превышению квот на линии Тель-Авив — Москва (35 частот в неделю). В Pegas Fly на запросы СМИ не отвечают. Гендиректор "Уральских авиалиний" (которые также планируют открыть рейсы Жуковский - Тель-Авив с 19 марта) Сергей Скуратов ранее заявлял журналистам, что проблем с согласованием рейсов нет, и этот вопрос находится "в стадии решения". Как добавляет «Интерфакс», в Минтрансе РФ, который ведет переговоры с авиавластями Израиля, уклончиво прокомментировали данный вопрос, заявив лишь, что ведомство намерено отстаивать коммерческие интересы российских авиакомпаний. Правда, в минувший понедельник глава ведомства Максим Соколов заявил журналистам, что в переговорах с авиавластями Израиля "есть позитив", не уточнив, о чем конкретно идет речь. " «Я вам сейчас не скажу, это вопрос тонкий, международный», — сказал министр. Ранее в беседе с нами Олег Драгунский, российский консультант-представитель израильской турфирмы Israel2Go, говоря о перспективах новых рейсов «Икар» в Тель-Авив, назвал их хорошими: «У меня нет вопросов к расширению перевозки в Тель-Авив, направление весьма востребовано на российском рынке, и увеличение полетных программ не должно привести к избытку (может быть, за исключением отдельных периодов), при этом появление нового перевозчика должно положительно повлиять на тарифы. Что касается воздушной гавани, то Жуковский может стать достаточно удобным аэропортом с качественными взлетно-посадочными полосами. Когда к аэропорту пустят аэроэкспресс, проблем с доступностью не будет, хотя и сейчас добраться до Жуковского не составляет больших проблем. Единственное, что может насторожить, это качество самого перевозчика. Есть вероятность того, что пассажиры, привыкшие лететь на «Аэрофлоте» или El Al, не сочтут возможным лететь рейсами «Икара». «Дополнительная перевозка, возможно, положительно повлияет на ценообразование на этом направлении, - отметила, в свою очередь, Мария Казакова, менеджер направления Израиль компании KMP Group. – Ведь цены на перевозку на высокие даты зачастую «пугают» туристов и они переориентируются на другие направления. При существенном дискаунте сомневаться в загрузке рейсов а/к «Икар» не придется. Спрос на направлении хороший, продажи идут достаточно активно». Соглашается с коллегами и Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур». Эксперт также указывает на то, что, «если перевозчик предложит адекватные цены, туристам будет все равно, из какого аэропорта лететь, ведь тарифы а/к «Аэрофлот» и El-Al очень высокие и в условиях нынешней экономической ситуации не для всех они являются приемлемыми». /TOURBUS.RU



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