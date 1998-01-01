Новости Электронные посадочные талоны могут появиться в России уже в этом году Наши эксперты обсуждают перспективы введения в российских аэропортах системы e‑boarding-pass

Российские авиакомпании до конца года смогут начать использовать электронные посадочные талоны. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, сообщает ТАСС. «Сегодня проект находится в достаточно глубокой степени проработки, и мы рассчитываем, что до конца года он уже может быть реализован, то есть запущен как опция для пассажиров», — сказал министр. В ведомстве уверены, что запуск проекта «сократит расходы и авиакомпаний, и аэропортов и, самое главное, упростит жизнь пассажирам, которые используют IT технологии». В настоящее время пассажиру, даже если он зарегистрировался на рейс по интернету, приходится в аэропорту или на принтере распечатывать посадочный талон. Это нужно для того, чтобы службы контроля и безопасности аэропорта могли поставить на талон отметку о прохождении предполетного досмотра. Обязательная простановка такой отметки прописана в приказе Минтранса от 25 июля 2007 года. Но в июле 2015 года в ведомстве был подписан другой документ, который предусматривает случаи оформления посадочного талона в электронном виде. Правительство в ближайшее время рассчитывает устранить коллизию применения норм этой процедуры. «Вопрос запуска электронных посадочных талонов не так прост. Для начала нужно уйти от процедуры постановки печати на посадочный талон, иначе введение электронных посадочных билетов будет невозможно. Да, за границей можно пройти паспортный контроль с помощью штрих-кода в телефоне, но не все российские авиакомпании могут предоставить такую услугу, особенно небольшие, - отмечает наш авиаэксперт. - Вызывает сомнение и заявление Минтранса о том, что e boarding-pass сократит расходы авиакомпаний. Крупных – возможно, но небольших – маловероятно. Расходы на бумагу, на которой печатается посадочный талон, не так велики, при этом на посадочных талонах часто размещается реклама, за которую перевозчики получают деньги». По мнению еще одного нашего авиаэксперта, введение электронных посадочных билетов однозначно приведет к большей мобильности пассажиров и оптимизации расходов авиакомпаний: «Во всем мире активно используются электронные посадочные билеты, которые, конечно, позволяют перевозчикам и аэропортам сокращать расходы. Единственный вопрос в том, что необходимо провести законодательные изменения, ведь на сегодняшний день на посадочных талонах пограничный контроль ставит печати. Конечно, есть техническая возможность, которая позволяет через сканированный штрихкод делать отметки, просто нужно это утвердить на законодательном уровне. Думаю, если с этой инициативой выходит Минтранс, проблем не возникнет». «Введение электронных посадочных билетов однозначно значительно сократит расходы авиакомпаний. Сейчас в России порядка 90 млн человек пользуются услугами самолетов, себестоимость посадочного талона находится на уровне 2-5 рублей, думаю, не нужно объяснять, что это ощутимые деньги», - говорит Алексей Синицкий, главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение». По мнению эксперта, «введение электронных посадочных талонов – верный шаг, это мировая практика. Единственная проблема – это штампы, которые ставятся на эти талоны в зоне преддосмотра. При введении электронных билетов будет экономить и аэропорт, поскольку не нужно будет использовать труд человека, который ставит эти штампы. Нужно решить эту нормативную проблему, и тогда никаких барьеров для введения электронных посадочных талонов уже не будет». /TOURBUS.RU

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