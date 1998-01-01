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Завтра стартует весенняя серия workshop «Турбизнес»

В марте и апреле главные деловые мероприятия для профессионалов туризма пройдут в 35 крупнейших городах России, а также в столицах Беларуси, Азербайджана, Грузии и Армении

Приходит весна, а вместе с ней начинается и традиционная весенняя серия workshop «Турбизнес». Уже завтра, 1 марта, мероприятия в рамках workshop пройдут в самом «сердце» России – старинном Белгороде (отель «Континенталь», ул. Николая Чумичова, д. 30).

Весенняя серия workshop «Турбизнес» станет на этот раз рекордно масштабной. Бизнес-мероприятия для профессионалов туризма пройдут в 35 городах России (Центр, Северо-Запад и Юг России, Поволжье, Урал, Западная Сибирь), а также Беларуси, Азербайджана, Грузии и Армении.

Среди городов, которые примут workshop, - Воронеж и Липецк, Краснодар и Пятигорск, Уфа и Казань, Екатеринбург и Ижевск, Красноярск и Новосибирск, Саратов и Ульяновск, Петербург и Мурманск и множество других мегаполисов нашей страны.

А также наши соседние столицы – Минск, Баку, Тбилиси и Ереван.

Есть в этом году и новичок – к плеяде волжских городов, принимающих workshop «Турбизнес», впервые присоединятся Чебоксары - деловая встреча профессионалов пройдет в местной гостинице «Россия» 30 марта.

Как отмечает руководитель отдела workshop «Турбизнес» Людмила Сивова, «каждый сезон в наших мероприятиях принимает участие более ста туроператоров, национальных офисов по туризму, страховых фирм, систем бронирования, авиакомпаний, гостиничных цепочек, отелей, санаториев и других туркомпаний. Уникальность этих мероприятий и в том, что их посещают исключительно специалисты туротрасли: от 70 посетителей в небольших городах до 400 - в крупных мегаполисах.

При этом, несмотря на обилие всевозможных онлайн-семинаров и интернет-форумов, мы видим, что наши региональные партнеры по-прежнему очень высоко ценят возможность пообщаться «с глазу на глаз» с московскими и зарубежными коллегами, провести прямые переговоры о сотрудничестве, получить свежие туроператорские каталоги.

Деловые встречи "Турбизнеса" удобно объединены в формат roadshow, компактны по времени, носят исключительно профессиональный характер, и мы видим огромный интерес, который такие мероприятия вызывaют в регионах».

Отдел туризма посольства Испании (Turespana) – многолетний партнер workshop «Турбизнес» – в этом году выступает генеральным партнером этих самых популярных региональных деловых мероприятий в сфере туризма.

«Испания – это привлекательное и популярное место отдыха российского туриста, и мы рады вновь познакомить с ним регионы вашей страны.

Испания предлагает широкий выбор туристического продукта и отдыха. Потенциал российского рынка – ключевой для диверсификации Испании как туристического направления, в связи с растущей популяризацией культурного, городского, природного, медицинского, экскурсионного, делового и шопинг-туризма среди россиян», - заявил нам советник по туризму посольства Испании в Москве г-н Луис Бовес Мартин.

Впервые страной-партнером весенней серии workshop «Турбизнес» стала Доминиканская Республика. Людмила Сивова, руководитель отдела workshop «Турбизнес», отмечает важность нового партнерства: «Мы рады сотрудничать с такой интересной страной, как Доминикана, и знакомить региональный рынок с ее разнообразными туристическими возможностями. Эта страна всегда находится в тренде, и нынешний год не стал исключением».

В свою очередь, Галина Лысенко, директор российского представительства Министерства туризма Доминиканской Республики, отметила, что «ежегодные региональные workshop являются в сегодняшней непростой ситуации в туризме одной из прекрасных возможностей для продвижения популярных направлений отдыха на российском туристическом рынке.

Наше представительство вот уже более десяти лет является участником ежегодных региональных мероприятий, поэтому мы можем делать вывод о том, что из года в год качество организации их проведения неизменно улучшается.

Профессионализм руководителей групп и их помощников растут, а также, что немаловажно, участникам оказывается вся необходимая помощь и поддержка, вплоть до помощи оформления рабочего места».

Среди профессиональных участников этого года – АDRIАN Hoteles, Amada Colossos Resort, AquaMICE, BARCELO Hotel Group, Havanatur, Helena Medical Group Plastiikkakirurgia, Helena Oy, Jey Study, MARITIM Pine Beach, MOUZENIDIS Travel, «MICE-КрымЪ», OPEN UP, PAC Group, PEGAS Touristik - Самара, Radisson Blu - Sochi, SkyPoint Hotel, Travel Business Service, Valset Apartments by AZIMUT, Центр развития туризма Эстонии, «Амиго-С», «Амстел Трэвел», «Бел-Ориентир», «Веди Тур Групп», «Виа Марис», Горно-Туристический Центр «Газпром», город-отель «Бархатные сезоны», «Кандагар», «ПЕТРОТУР», «Тари Тур», «Интерс», «ИНФЛОТ круизы и путешествия», «Круиз Дон», Круизная компания «ИНФОФЛОТ», курорты «ТЕРМЕ КРКА», «Ла-Тур», «ЛЕЙФ», Мальтийское управление по туризму, «МУЛЬТИТУР», отель «Аструс – Центральный Дом Туриста», «Открытие», представительство Министерства туризма Доминиканской Республики, «Профкурорт», «Ривьера-Сочи», «Роза Хутор», «РоссТур», «Слетать.ру», «Спутник-Гермес», судоходная компания «ВодоходЪ», «Трэвел Бизнес Сервис-Уфа», «Джет Тревел», «МИР», «ОК «Дагомыс» и многие другие.

Кроме многочисленных мастер-классов и презентаций, насыщенная деловая часть workshop этой весной включает более 40 мероприятий в новом формате бизнес-завтраков – они пройдут в Воронеже, Владикавказе, Пятигорске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Уфе, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Минске и Москве.

Подробнее познакомиться с расписанием весенней серии workshop «Турбизнес» и зарегистрироваться для участия в региональных деловых мероприятиях профессионалы туризма могут на САЙТЕ.

/TOURBUS.RU