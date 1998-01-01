Новости Red Wings поменяет «Ту-204» на МС-21 Эксперты комментируют информацию о том, что авиакомпания Red Wings стала одним из крупнейших заказчиков нового российского среднемагистрального самолета

Как сообщает сегодня газета «Ведомости», по словам гендиректора лизинговой компании «Ильюшин финанс Ко» (ИФК) Александра Рубцова, вскоре его компания получит от нынешнего владельца перевозчика Сергея Кузнецова 100% акций Red Wings в счет долгов авиакомпании по лизингу. «Red Wings только разрабатывает пятилетний бизнес-план, но компания и дальше будет специализироваться на туристических, курортных направлениях: Сочи, Краснодар, Симферополь, Турция, Египет, Вьетнам, ряд других азиатских направлений», – рассказал г-н Рубцов. «Основная миссия авиакомпании, – «раскатать» маршруты и быть готовой к приему российского среднемагистрального самолета МС-21, чтобы самолеты пришли в авиакомпанию с рынками и клиентской базой», - добавил г-н Рубцов. Напомним, что МС-21 – это разрабатываемый самолет самого востребованного в мире и России среднемагистрального класса, первые поставки запланированы на конец 2018 г. Крупнейший заказчик – "Аэрофлот" (50 шт.). Всего уже заказано 175 лайнеров, планируется выпустить 900–1000 шт. У Red Wings есть предварительное соглашение с ИФК о получении в лизинг 10 МС-21. Если эксплуатация МС-21 будет эффективной, то их количество может быть увеличено до 15–16. При этом Red Wings – единственная российская авиакомпания, эксплуатирующая только отечественные самолеты. Сейчас в парке у нее семь Ту-204 и Ту-214. В 2016 г. компания перевезла 922 тыс. пассажиров - 17-й результат в России. Кроме того, уже с середины 2017 г. авиакомпания получит в краткосрочный лизинг (до пяти лет) до шести Airbus 321, - добавил г-н Рубцов. В этом году скорее всего придет четыре А321, в следующем, возможно, еще четыре. Когда в 2019 г. начнут поступать МС-21, они постепенно заменят в парке авиакомпании Airbus и Ту. «Полеты любой ценой не нужны: перед менеджментом Red Wings ставится задача – в течение 2–3 лет выйти на безубыточность и стабильно получать операционную прибыль, этому должен способствовать рост благодаря увеличению парка и масштабов бизнеса», – заявил г-н Рубцов. Проблема долгов Red Wings, по его словам, большей частью решена: остающаяся задолженность значительно меньше, чем была перед ИФК, авиакомпания заметно улучшила структуру баланса и кредитоспособность, имеет возможность брать новую авиатехнику. Размер долга Red Wings и часть долга, списанную в счет акций, г-н Рубцов не раскрывает. По данным из решений московского арбитражного суда, в 2016 г. ИФК взыскала с перевозчика 1,16 млрд руб. «Понятны мотивы государства – создать дополнительный спрос на продукцию авиапрома, – говорит аналитик компании АКРА Александр Гущин. – Пока предзаказы на нашу технику не столь высоки, как у иностранных конкурентов. Поэтому передача МС-21 «Аэрофлоту» и/или Red Wings на первых этапах оправданна». «Я с некоторым недоверием отношусь к моделям, где присутствует конфликт интересов. У авиапроизводителя и авиакомпании интересы противоположные, и в их столкновении рождается справедливая цена самолета, – говорит ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов. – Если производитель и покупатель да еще и лизинговая компания входят в один холдинг, то возникают риски снижения эффективности». Нужны ли для продажи МС-21 такие нерыночные решения, сейчас неизвестно, замечает г-н Борисов: по заявленным характеристикам, если их удастся выдержать, будет вполне рыночный продукт. «Пока мы не видели в действии МС-21, не оценили его «фантастических» характеристик, которые были заявлены, поэтому рано комментировать решение Red Wings перейти с Ту на МС-21, - отметил между тем наш авиаэксперт. – Судя по представленным характеристикам, МС-21 будет экономичным, быстрым и вместительным, но, вероятно, реальные характеристики будут отличаться от заявленных. К тому же не думаю, что появление МС-21 сильно изменит ситуацию на рынке авиаперевозок. Так, было заявлено о том, что в первый год будет выпущено 40 бортов, тогда как тот же «Боинг» выпускает в год по 500 воздушных судов». «МС-21 – очень интересный тип самолета по своим экономическим характеристикам и техническим показателям, но пока его не ввели в эксплуатацию, говорить о решении Red Wings, конечно, преждевременно. При этом решение Red Wings вполне оправданно, ведь перевозчик активно работает на маршрутах Сочи и Симферополя, используя для этого только российские самолеты. Думаю, что решение перевозчика обусловлено желанием получить от государства определенные преференции», - заявил еще один наш эксперт. Алексей Синицкий, главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение», также заявил нам, что считает решение Red Wings пересесть на МС-21 вполне оправданным: «Перевозчик сейчас использует самолеты Ту-204, которые относятся к переходному поколению, в том виде, в котором они существуют сейчас, их никак нельзя отнести к завтрашнему дню гражданской авиации. А вот МС-21 – новый, перспективный проект, Red Wings видит его перспективу, и это совершенно логичный ход». /TOURBUS.RU

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