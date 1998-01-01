Новости Onur Air хочет завоевать региональный рынок чартеров в Турцию Туроператоры обсуждают решение турецкого лоукостера резко расширить этим летом программу полетов в российские регионы

Турецкий лоукостер Onur Air объявил о планах летать в летний сезон из Стамбула в семь российских городов, а также о намерении организовать чартеры в Анталью сразу из 11 регионов России, - сообщает АТОР. Как пишет турецкая пресса, Onur Air принял решение расширить список своих маршрутов на российском рынке из-за ожидаемого роста российского турпотока в Турцию в этом году. В руководстве компании ориентируются на показатель не менее трех миллионов россиян. Перевозчик, который в зимнем сезоне летает из Стамбула в Нальчик, в летнем расписании добавит в свою маршрутную сетку еще шесть российских аэропортов: Нижний Новгород, Москва (Жуковский), Самара, Волгоград и Челябинск (рейсы в эти города стартуют с начала мая). Полеты из Грозного в Стамбул будут выполняться с 26 марта. Тарифы по данным направлениям начинаются от $59. По словам Эльмиры Тулунай, руководителя по международным каналам продаж Onur Air, перевозчик хочет летать в Россию круглый год. «Есть политические договоры между двумя странами, на данный момент нам дали разрешение до конца октября 2017 года, сейчас мы ждем разрешения и на дальнейшее выполнение рейсов», - говорит г-жа Тулунай. По ее словам, авиакомпания рассчитывает почти на 90%-ный уровень загрузки своих российских рейсов. При этом в Onur Air надеются, что рейсы будут грузиться, в том числе, с помощью туроператоров, а Стамбул будет использоваться пассажирами в большинстве случаев не как конечный пункт назначения, а как транспортный хаб для пересадки на другие направления. Также авиакомпания готова выполнять чартерные рейсы из регионов в Анталью: с этой целью перевозчик, как сообщают турецкие СМИ, намерен провести переговоры с российскими туроператорами. «Дефицит авиаперевозки на турецком рынке маловероятен. Стамбул, безусловно, интересен с исторической точки зрения, однако в летний период там достаточно жарко. Май и сентябрь - отличное время для экскурсионного отдыха в Стамбуле. Если полетные программы захватят эти месяцы, будет очень хорошо», - отметили в пресс-службе туроператора Anex Tour. «Успех а/к Onur Air на российском рынке во многом будет зависеть от того, будут ли поддерживать эти рейсы туроператоры и в каком объеме, ведь для регионов очень важна именно туроператорская поддержка. Хотя бы 50% мест на борту должны быть проданы туроператорам, - отметил в беседе с нами Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Вероятно, игрок делает ставку на прямого клиента, но здесь есть свои трудности, и главная из них – возврат денежных средств. К тому же перевозчик должен будет открыть свои представительства в городах вылета, но это будет проблематичным. Ведь даже у более крупной авиакомпании Turkish Airlines не в каждом городе вылета есть представительства. На что будет делать ставку Onur Air, не имея базового туроператора? Кто будет поддерживать эти рейсы? Ведь не так просто найти «своего» туроператора, особенно в таких регионах, как Нальчик и Грозный. Стоит также учитывать близкое расположение к этим регионам крупного аэропорта Минеральных Вод, откуда летом будет выполняться достаточное количество рейсов в Турцию по привлекательным ценам. Если же мы говорим о других регионах, в которые собирается летать Onur Air, то там уже есть туроператоры, которые поддерживают свои авиакомпании. И здесь конкуренция будет также жесткой». «У меня есть некоторый скепсис относительно рейсов Onur Air в Стамбул в летний сезон, все-таки это направление больше востребовано в другие сезоны в качестве экскурсионного. Что же касается чартерной программы в Анталью, то перевозчик вполне может загрузить рейсы и самостоятельными туристами, - заявил нам, в свою очередь, Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел». – При этом успех рейсов во многом зависит от туроператоров, перевозчику нужно обзавестись поддержкой хотя бы одного-двух непрофильных игроков, поскольку все крупные игроки уже имеют свою перевозку. Думаю, эта информация и дана перевозчиком для того, чтобы найти российских партнеров, пока есть еще время». «Все туроператоры уже сформировали летние турецкие полетные программы, и сейчас объемов авиаперевозки, с учетом рейсов регулярных авиакомпаний, достаточно. Поэтому сложно оценить перспективы загрузки новых рейсов. Стамбул в мае еще привлекателен с точки зрения экскурсионного туризма. Но начиная с июня туристы заменяют его на пляжи, и загрузка на этом направлении будет очень актуальна», - заключила Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour. /TOURBUS.RU

Теги: Onur Air, Авиакомпании, Турция, Средиземноморье, Стамбул, Лоукостеры, Летние программы-2017 Назад к списку новостей

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