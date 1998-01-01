Новости Болгария начала новую аккредитацию российских туроператоров Наши эксперты рассказали, меняются ли правила работы туроператоров по Болгарии, подвели итоги горнолыжного сезона и высказали прогнозы на лето

Консульская служба при посольстве Болгарии открыла вчера аккредитацию туроператоров на нынешний год, - сообщается на сайте посольства. "После принятия окончательного решения по аккредитации российских туристических фирм на сайте bolgaria.ru будет опубликован список аккредитованных туроператоров в соответствующем разделе", — уточнили в консульстве. Документы на 2017 год принимают с 27 февраля по 31 марта в Консульской службе с 11:00 до 12:00, в окне N2. Для начала процедуры необходимо предоставить заявление на аккредитацию, заполненную анкету и декларацию, а также свидетельство о регистрации компании в едином федеральном реестре туроператоров, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, копии договоров с банком и страховой, список партнеров в Болгарии и другие необходимые документы. В сообщении отмечается, что турфирмы могут оформить заявления на получение болгарской визы только в электронном варианте е-Visa. При этом, если в группе более 20 туристов, оплатить визовые услуги можно только путем банковского перевода на счет посольства. По информации «Интерфакса», прошлым летом Болгария отмечала рост турпотока из России на 40%. В Минтуризма страны Россию назвали одним из наиболее важных рынков. Летом 2017 года Болгария рассчитывает на рост числа российских туристов еще на 40%. Елена Бондаренко, руководитель направления Болгария компании «Ванд», рассказала нашему порталу, что «никаких изменений аккредитация туроператоров не принесет. Это просто очередное обновление документов, не более того. Если говорить о спросе на направлении, то он стабильно высокий сейчас и таким же останется и в новом летнем сезоне. Возвращение Турции заметно не изменит эту ситуацию. Болгария – традиционно массовое направление, имеющее своего клиента. К тому же сейчас спектр продаж несколько «смазался». Если раньше мы продавали полноценный турпакет и считали поток, исходя из объемов продаж, то сейчас мы продаем не только стандартный пакет, но и различные услуги отдельно (трансферы, экскурсии и др.)». Елена Красильникова, ведущий специалист компании «Солвекс», комментируя продажи на направлении, назвала их достаточно активными: «На исходе зимний горнолыжный сезон в Болгарии, который проходит уверенно и демонстрирует неплохие показатели. Что касается летнего сезона, то раннее бронирование идет хорошими темпами, но при этом объемы заметно ниже прошлого года. Полагаю, что значительную часть туристов снова оттягивает на себя Турция. Думаю, по итогам текущего года мы получим более скромные результаты, чем годом ранее». Максим Приставко, заместитель генерального директора компании «Джет Тревел», также говорит о том, что «предстоящий летний сезон, вероятно, будет не столь успешным, как прошлогодний, поскольку хорошие объемы летнего сезона 2016 года были обусловлены отсутствием Турции. Думаю, что объемы предстоящего летнего сезона будут ниже, чем прошлогодние, но значительно выше, чем показатели совсем не позитивного 2015 года. Если мы говорим о зимнем сезоне, то он нас радует. Однозначно его можно назвать успешнее прошлогоднего. Трудно оценить продажи горнолыжной Болгарии в целом по рынку, но в нашей компании однозначно зафиксирован рост, ведь эта страна остается одним из самых бюджетных горнолыжных направлений». /TOURBUS.RU

Теги: Болгария, Черное море, Горнолыжные туры, Зимний отдых, Летние программы-2017, Балканы Назад к списку новостей

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