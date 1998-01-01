Российский онлайн-сервис бронирования отелей Oktogo прекратил работу

Наши эксперты обсуждают причины закрытия популярного туристического онлайн-проекта

Сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo в прошедшие выходные прекратил работу, сообщил "Интерфакс " со ссылкой на свой источник в туротрасли.

«В выходные сервис прекратил работу. Это связано с финансовыми проблемами и большими долгами, возникшими в условиях резко ухудшившейся рыночной ситуации. Были и проблемы с менеджментом – у всех инвесторов были разные представления о том, как развивать бизнес», — источник он.



Сейчас портал не открывается, телефон поддержки сервиса онлайн-бронирования не отвечает. При этом все еще доступен для пользователей портал Oktogo.net, зарегистрированный на Кипре. В официальных сообществах сервиса в Facebook и "ВКонтакте" последние публикации сделаны еще в начале января. Пользователи в комментариях пишут об отсутствии обратной связи с сотрудниками компании в течение месяца. Отельеры сообщают о долгах по оплате бронирований отелей с сентября прошлого года.

В поисковой выдаче метапоисковиков отелей Hotellook, kayak.ru сервиса Oktogo нет.



По данным источника, заметные проблемы в компании начались еще год назад, когда компания начала сокращать персонал. "Фактически людей вынуждали уходить – говорили, что будут сокращать рабочее время, ухудшать условия. В течение года ключевые сотрудники ушли", — добавил он.

Сервис бронирования отелей Oktogo был создан в 2009 году, головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. В сентябре 2013 года компания объявила о приобретении одного из старейших в рунете портала о путешествиях Travel.ru, созданного в 1998 году. Основатель и совладелец Oktogo Марина Колесник тогда заявляла, что совместная аудитория двух проектов составляет 3 млн уникальных пользователей ежемесячно, а объединенный сайт станет крупнейшим на рынке онлайн-туризма России.

В начале 2015 года польский инвестиционный фонд MCI инвестировал в проект Oktogo/Travel.ru более $5 млн. Тогда сообщалось, что деньги пойдут на "развитие продаж компании в России и странах СНГ".

В январе газета "Ведомости" сообщила, что Марина Колесник разослала сотрудникам письмо, в котором предупредила о возможной ликвидации компании из-за финансовых проблем. В письме отмечалось, что сложности у компании начались с появлением в 2015 году инвестфонда MCI, который в начале 2016 года принял решение о продаже компании. Летом прошлого года возможность покупки Oktogo рассматривал сервис бронирования авиабилетов OneTwoTrip, но сделка не состоялась.

«Очень жаль, что с рынка уходят игроки, которые сделали большой вклад в развитие онлайн- тревел-рынка. Компания Oktogo создала хорошую базу прямых контрактов с российскими отелями и зарекомендовала себя как надежный поставщик гостиничного контента, - говорит Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-трэвел TRAVELHUBR.

Жалобы от поставщиков на компанию действительно появились несколькими месяцами ранее. Поэтому участники рынка были в курсе проблем компании. Мне не известны конкрентные причины прекращения работы ресурса, но очевидно, что снижение выездного потока существенно сократило доходы компании, а «маржинальности» на внутренних направлениях не хватило для поддержания этого бизнеса».

«Сервис бронирования отелей Oktogo был запущен и развивался в то время, когда в России самостоятельные путешественники бронировали в онлайне преимущественно зарубежные отели, и доля таких бронирований составляла на тот период не менее 75%, - рассказал намит Сергей Попиневский, директор по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com. – Но на зарубежных направлениях Oktogo не мог полноценно конкурировать с Booking.com. Компания строила свой бизнес, работая с российскими отелями, апПотенциал этого сегмента рынка был совсем невысокий.

Сейчас соотношение внутреннего и выездного туризма в настоящее время зеркально изменилось. Сегмент рынка, в котором все это время работал Oktogo, с точки зрения ведения бизнеса стал гораздо более привлекательным.

Например, руководство компании Ostrovok, прямой конкурент Oktogo, заявляет, что в этом году их компания достигнет уровня окупаемости. Они смогли дождаться и удержаться. Oktogo, к сожалению, не смог. Это был смелый проект, которому не хватило совсем немного».

«В нынешних экономических условиях, если сервис подобный Oktogo не имеет стабильной поддержки от инвесторов или не входит в крупный холдинг, то при отсутствии большой лояльной клиентской базы он автоматически оказывается в зоне риска. Рынок очень волатилен, и игроки должны предлагать что-то большее, чем просто низкую цену», - заключил Кирилл Фаминский, генеральный директор агентства самостоятельных путешествий Рososhok.

/TOURBUS.RU