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Первая совместная встреча руководителей АТА и АТОР с представителями туриндустрии прошла в Воронеже

Среди основных тем, обсуждавшихся профессионалами туризма – снижение комиссии рядом туроператоров и внедрение электронной путевки

В середине февраля в международном аэропорту Воронежа прошла ежегодная деловая встреча «Летаем из Воронежа». По традиции, в ней приняли участие руководство аэропорта, представители российских и зарубежных авиакомпаний, туроператоры и турагентства Центрально-Чернозёмного региона Российской Федерации.

С приветствиями к участникам обратились председатель Комитета по предпринимательству и туризму Воронежской области Александр Овсянников и генеральный директор международного аэропорта Воронежа Александр Белевич.

Во встрече также совместно приняли участие исполнительный директор Альянса туристских агентств (АТА) Наталия Осипова, и исполнительный директор Ассоциации Туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Впервые представители двух федеральных отраслевых организаций выступили в таком формате.

На встрече обсуждались самые актуальные для туристического бизнеса вопросы.Представителей агентств интересовали прежде всего проблемы, связанные с введением новых норм в туристское законодательство. Обсуждались следующие темы: внедрение электронной путевки, функционирование фондов персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма, также турагенты интересовались перспективами открытия Египта, условиями работы на агентском рынке фрилансеров и т.д.

Прозвучали вопрос относительно реестра турагентств, который должен, согласно закону, стать обязательным.

Участники турагентского рынка отметили, что некоторые туроператоры в предварительную форму перед заключением договора включают обязательный пункт о номере в реестре агентств при “Турпомощи”. Исполнительный директор АТА Наталия Осипова, пояснила, что данный пункт к заполнению не обязателен, так как в соответствии с отраслевым законодательством сведения об агентствах предоставляются туроператорами и обязательного членства в добровольном реестре при “Турпомощи” не предусмотрено.

Самым острым, в рамках встречи, стал вопрос о снижении агентских комиссий некоторыми туроператорами – была выражена крайняя обеспокоенность данной тенденцией. Среди средств борьбы с понижением комиссий агенты предлагали бойкотирование некоторых туркомпаний.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, отметила, что бойкотирование, открытые письма и, в принципе, недовольство меняющимися условиями работы с партнерами – неконструктивный путь.

“Рынок очень сильно изменился за последние два года. И каждый участник рынка подстраивается под изменяющиеся условия. Так, как было раньше, уже не будет. И надо находить общий язык, развиваться и меняться вместе с партнерами или заниматься другим бизнесом”, – констатировала эксперт.

На встречу с представителями туриндустрии был отведен всего час, поэтому участники дискуссии не успели детально обсудить все актуальные для рынка вопросы, но сошлись во мнении о необходимости налаживания диалога между двумя сторонами – агентами и туроператорами, и договорились о дальнейшем взаимодействии.

Следующая встреча представителей Альянса туристических агентств (АТА) и Ассоциации Туроператоров (АТОР) будет проведена 1 марта в Ростове-на Дону на базе представительства АТА при поддержке управляющей компании сети туристических агентств “Розовый Слон”.

/TOURBUS.RU