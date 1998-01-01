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27 февраля
Визовые новости
Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией/ Россияне смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам только через аэропорты/ Госдума разрешила иностранцам посещать Владивосток по бесплатным электронным визам

Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией

Совет ЕС принял сегодня положение о либерализации визового режима для граждан Грузии, выезжающих в Евросоюз на срок пребывания до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

 

В коммюнике уточняется, что Совет ЕС и Европейский парламент теперь должны подписать принятые правила. Текст затем будет опубликован в "Официальном журнале" ЕС и вступит в силу через 20 дней одновременно с новым механизмом приостановления безвизового режима.

Гражданам Грузии с биометрическими паспортами больше не нужна будет виза для поездок в ЕС на срок до 90 дней в деловых, туристических или семейных целях.

 

В документе отмечается, что эти правила не будут применяться к Ирландии и Соединенному Королевству в соответствии с протоколами, прилагаемыми к договорам ЕС. Визовый режим с этими государствами-членами союза будет по-прежнему осуществляться с учетом их национального законодательства.

 

Россияне смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам только через аэропорты

Граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам лишь через воздушные гавани, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"Армению из России могут посещать по внутренним паспортам граждане России только через аэропорт "Звартноц" в Ереване и аэропорт "Ширак" в Гюмри", — сказал "Интерфаксу" г-н Балаян.

 

24 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой сообщил, что граждане России смогут посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам.

С 23 февраля россияне получили возможность въезжать в Армению по внутренним паспортам.  Г-н Балаян 24 февраля в своем аккаунте в Twitter написал, что в первый день 27 граждан России въехали в Армению по внутренним паспортам.

  

Госдума разрешила иностранцам посещать Владивосток по электронным визам

Госдума приняла в третьем чтении закон, облегчающий иностранцам въезд в Россию через порт Владивостока, передает корреспондент «Росбалта».

Законом устанавливается упрощенный визовый порядок въезда и выезда из РФ, а также пребывания в стране в течение восьми суток по электронным визам со сроком действия до 30 дней.

 

При этом оформить однократные обыкновенные деловые, туристические и гуманитарные визы смогут не все иностранцы. Соответствующие категории будут установлены позднее нормативно-правовыми актами правительства  РФ, следует из документа.

За выдачу виз иностранным гражданам, прибывающим в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток, консульский сбор взиматься не будет, говорится в документе.

/TOURBUS.RU


Теги:

Грузия, Евросоюз, Шенген, Армения, Въездной туризм, электронные визы
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