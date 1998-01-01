Новости Госпрограмму по развитию внутреннего и въездного туризма кардинально изменят и продлят до 2025 года Наши эксперты комментируют предложенные правительством изменения концепции Федеральной целевой программы развития отечественного туризма

Как рассказали источники в Ростуризме, на которые ссылается газета «КоммерсантЪ», в правительстве решили продлить Федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма", которая изначально была рассчитана на 2011-2018 годы. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. По словам замглавы Ростуризма Николая Королева, к 15 марта агентство намерено разработать основную концепцию новой ФЦП, которая в дальнейшем будет дорабатываться вместе с другими министерствами и ведомствами. Утверждение документа намечено на 2018 год. Ожидается, что новая программа будет действовать с 2019 по 2025 год. Объем финансирования будущей ФЦП пока не определен, но, говорит г-н Королев, в Ростуризм уже обратились авторы 66 проектов, общий объем инвестиций в которые оценивается в сумму около 100 млрд руб. Поддержка этих проектов предполагает бюджетные субсидии в размере около 30 млрд руб. При этом в Ростуризме хотят изменить подход в отборе заявок. В программе будут определены приоритетные туристические кластеры, их основное назначение и регионы. Так, Краснодарский край и Крым будут специализироваться на пляжном отдыхе, Северный Кавказ — на оздоровительном туризме, в Алтайском крае, Кемеровской области и Хакасии поддержку получат спортивно-оздоровительные объекты, в Амурской области и Хабаровском крае — круизные. В Ростуризме также хотят добавить в ФЦП кластер "Большая Волга", куда войдут расположенные на реке регионы для поддержки круизных проектов. Полный список кластеров пока в стадии разработки, отмечает Николай Королев. Еще одним важным нововведением он назвал изменение схемы заключения договоров с инвесторами, предусматривающей соглашения не на один, как сейчас, а на три года. Сейчас свои предложения в предварительную концепцию новой ФЦП также должны подготовить Минкавказ, Минкомсвязи, Минвостокразвития и Минприроды. Напомним, что ФЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма" на 2011-2018 гг. была утверждена постановлением правительства в августе 2011 года. Изначально заявленный объем инвестиций в рамках ФЦП составлял 332 млрд руб. Однако в последней редакции общий объем программы был урезан более чем в 2,5 раза. При этом действующая ФЦП не раз была объектом критики. Счетная палата в конце 2014 года и начале 2016 года заявляла о нарушениях со стороны регионов, которые сводились к срыву сроков реализации объектов и задержкам в расходовании средств. По оценкам экспертов, по программе в среднем расходовалось около 4 млрд руб. в год, а освоение средств в 2016 году составило лишь 78%. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин называет в числе главных проблем действующей программы недостаточную координацию между ведомствами и низкий уровень продвижения реализуемых в ходе нее проектов. "Кластеры создаются, но сами туристы о них фактически ничего не знают",— говорит он. Как отметил в беседе с нашим порталом Сергей Ромашкин, гендиректор компании "Дельфин", «основная проблема действующей ФЦП – финансовый кризис, который мы наблюдаем начиная с 2014 года. Он и привел к серии проблем. Частные инвесторы были пассивны и не спешили вкладывать деньги в туристические проекты с большими сроками окупаемости, оттого и произошел дисбаланс, государственный бюджет был недофинансирован, не было спроса на государственные деньги. Сейчас ситуация выравнивается, кризис постепенно отступает, и до 2025 года можно еще все исправить. Сама программа поддержки очень хорошая, но в условиях кризиса она просто не смогла быстро двигаться. Думаю, все ошибки будут исправлены. Так, президент уже обратил внимание рынка на качество отбора туристических объектов и уровень финансовой отдачи». Михаил Романов, генеральный директор компании "Орфей", настроен не так оптимистично: "Сложно говорить о перспективах продления ФЦП, когда не видишь результатов и от действующей. Каковы промежуточные итоги? Какие изменения произошли? Как и все проекты в нашей стране, которые не приносят мгновенных денег, ФЦП также неэффективна". "Это отличная новость, несмотря на обоснованную критику реализации действующей программы. Государственная поддержка позволит быстрее разработать туристические направления в регионах, разнообразить предложения, улучшить инфраструктуру и, соответственно, привлекать большие объемы инвестиций и туристов. Также она положительно скажется на имиджевой привлекательности России, которая в настоящий момент, увы, недостаточна. Надеюсь, что эта программа будет согласована с программами развития регионов, а также правительство пересмотрит свой подход к отбору проектов - сейчас на нее смогут рассчитывать лишь те, кто соответствует утвержденной «туристической тематике региона». На мой взгляд, это ограничивает туристические возможности областей и курортов", - заключила Оксана Китель, коммерческий директор компании "КРиСТ". /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка