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Продвижением отелей Accor по всему миру займется Николя Саркози

Стало известно о том, что бывший президент Франции вошел в cовет директоров группы Accor Hotels и возглавит в компании новый Комитет международной стратегии

Пресс-служба гостиничной группы Accor Hotels сообщила нашему порталу о назначении бывшего президента Франции Николя Саркози главой Комитета международной стратегии и его включении в состав совета директоров компании.

Совет директоров Accor Hotels принял решение о создании Комитета международной стратегии в рамках традиционной встречи, чтобы ускорить международную экспансию группы и ее портфолио международных брендов. Комитет сосредоточится на развитии сети Accor Hotels и ее портфолио по всему миру, а также на продвижении французского туризма.

Совет директоров также принял отставку г-на Надры Муссалема в связи с решением о продаже доли Colony Capital в бизнесе компании. Место г-на Муссалема в совете в качестве независимого директора займет Николя Саркози.

Г-н Саркози возглавит Комитет международной стратегии, миссия и члены которого будут объявлены после предстоящей встречи совета.

«Я рад внести свой вклад в развитие и увеличение международного присутствия группы Accor Hotels, одной из ведущих французских компаний. Успех группы, а также уровень менеджмента в компании – уникальное достояние, которое делает Accor Hotels одним из лидеров французского экономического ландшафта», − сказал Николя Саркози, комментируя свое назначение.

«Совет директоров с радостью сообщает об этом назначении. Уникальный международный опыт Николя Саркози и его превосходное знание геополитических нюансов станут значительными преимуществами для компании», − прокомментировал решение совета Себастьян Базен, генеральный директор и председатель совета директоров группы Accor Hotels.

Напомним, что Accorс Hotels - мировой лидер в сфере путешествий и цифровых технологий, предлагающий размещение в 4 тыс. отелей, курортов и резиденций, а также в 3500 частных домах по всему миру. Пользуясь преимуществами своего опыта инвестора (подразделение Hotel Invest) и оператора (подразделение Hotel Services), Accor Hotels успешно работает в 95 странах.

Обширное портфолио компании включает в себя всемирно известные бренды сегмента «люкс» Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SoSofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman и Swissоtel; популярные бренды среднего ценового сегмента и бутик-бренды Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio; наиболее востребованные бренды сегмента эконом ibis, ibis Styles, ibis budget, а также региональные бренды Grand Mercure, The Sebel и hotel F1.

Всего в компании в настоящий момент работает около 240 тыс. человек.

В России у Accor функционируют три десятка отелей под брендами Pullman, Novotel, Mercure, Adagio и Ibis.

Напомним также, что Николя Саркози занимал пост президента Франции в 2007-2012 годах, но переизбран на второй срок не был. В прошлом году он решил баллотироваться на выборах в 2017 году, но в ноябре проиграл в первом туре праймериз Франсуа Фийону. После этого г-н Саркози заявил о завершении политической карьеры.

Между тем бывшего президента сейчас обвиняют в незаконном финансировании президентской кампании 2012 года. Местные СМИ сообщают, что средства на эту кампанию якобы шли с использованием поддельных счетов, чтобы скрыть реальные затраты, значительно превысившие максимально допустимую по закону сумму.

/TOURBUS.RU