Новости Египет почти втрое увеличит визовый сбор Наши эксперты комментируют официальную информацию МИДа Египта об увеличения с 1 июля cтоимости «визовой марки» до $60

Как сообщает АТОР, на фоне 40%-го падения зарубежного турпотока власти Египта в минувшие выходные анонсировали увеличение более чем в 2,5 раза стоимости однократной туристической визы - с 25 до 60 долларов, и в два раза – многократной визы (с 35 до 70 долларов). Сообщение о введениb данной меры уже с 1 марта было доведено до принимающих компаний, аэропортов, морских портов и сухопутных пунктов пропуска. По информации египетских СМИ, повышение стоимости визы было одобрено МВД страны еще 16 февраля: при этом предлагалось увеличить стоимость однократной визы сразу в 4 раза, до 100 долларов, однако такой резкий рост не поддержали в МИД Египта, предложив остановиться на трехкратном увеличении. При этом решение о подорожании визы сразу вызвало бурю критики со стороны представителей туристической отрасли Египта: его назвали неуместным и несвоевременным, «шоковым» и даже «провокационным», поскольку оно не было согласованно с турбизнесом. По мнению египетских наблюдателей, рост стоимости въезда однозначно грозит еще большим сокращением зарубежного турпотока, поскольку отдых в Египте позиционируется как доступный и даже «дешевый». В Федерации туристических палат Египта привели в пример стоимость поездки немецких туристов, лидирующих сегодня во въездном потоке Египта. В среднем отдыхающие из Германии готовы тратить на одну ночевку на курортах Египта не более $50. Так что в случае подорожания визы немецкой семье из трех человек предстоит заплатить за въезд уже 180 долларов, что будет эквивалентно более чем трем ночевкам. Как заявил Камель Абу Али, председатель Ассоциации инвесторов Красного моря, повышение стоимости визы – «последний гвоздь в крышку гроба египетского туризма», поскольку оно приведет к отмене уже сделанных бронирований и поставит под сомнение будущие заказы. Власти страны, впрочем, отреагировали на критику - cегодня Министерство иностранных дел Египта официально заявило о повышении визового сбора для иностранцев при въезде в страну с $25 до $60 лишь с 1 июля. В сообщении на сайте МИД говорится, что директива о переносе повышения визового сбора получена от премьер-министра страны.

"МИД должен проинформировать посольства и консульства Египта за рубежом об отсрочке исполнения решения до июля 2017 года", — говорится в заявлении. Напомним, что сейчас туристы из России оформляют визу по прибытии в Египет в любом из пунктов въезда, заполняя предварительно миграционную карту и получают «визовую марку» стоимостью $25 (до 2014 г. - $15), которая дает право пребывания на срок до 30 дней. Исключение составляет въезд через пограничные пункты курорта Шарм-эль-Шейх и всего Южного Синая: здесь ставится бесплатно так называемый «синайский штамп». При этом весной 2015 года Египет для поощрения российского турпотока вообще отменял визы для россиян, въезжающих в составе туристических групп с 1 января по 30 апреля. Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», в беседе с нами отметил: «Не думаю, что для россиян будет увеличена стоимость визы, она останется на прежнем уровне либо уменьшится. Если же это решение все же примут, то оно крайне негативно отразится на турпотоке. После ожидаемого открытия страны российские туристы массово не поедут в Египет, если стоимость визы увеличится, особенно на фоне того, что ОАЭ отменили визовый режим, да и та же Турция сейчас очень доступна». Артур Мурадян, генеральный директор компании «Спейс Тревел», в свою очередь, отметил, что, «если такое решение будет принято, оно не скажется на желании туристов отдыхать в Египте. Те туристы, которые сейчас летают в Египет окольными путями, продолжат это делать. Что касается массовых туристов, то хочу напомнить, что они не воспринимают визу как часть стоимости отдыха, а относятся к ней как к чему-то неизбежному, туристы не учитывают стоимость визы при планировании путешествия. Поэтому и в ситуации с Египтом все пройдет незамеченным, поскольку увеличение будет находиться в разумных пределах». «Сейчас говорить о влиянии увеличения стоимости визы на турпоток слишком рано, - заявила Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт тур». – Египет по-прежнему закрыт, и маловероятно, что в ближайший год мы сможем отправлять туда туристов. Когда же это произойдет, поклонники этой страны не станут обращать внимание на стоимость визы. Другой вопрос в том, сможет ли Египет восстановить поток российских туристов? Рынок привык жить в условиях отсутствия Египта, туристы привыкли и нашли ему достойную замену в лице тех же ОАЭ и стран Юго-Восточной Азии». /TOURBUS.RU

Теги: Египет, Визовые новости, Визовый режим, Запрет на полеты, Хургада, Шарм-Эль-Шейх Назад к списку новостей

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