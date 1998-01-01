«Победа» повысит стоимость авиабилетов, чтобы охранять своих сотрудников

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе авиакомпании «Победа», она «планирует привлечь для охраны своих сотрудников, обеспечивающих обслуживание пассажиров в аэропортах и офисах, частные охранные предприятия (ЧОП). Такое решение обусловлено в том числе недостаточно жесткими законодательными мерами, которые применяются к агрессивным пассажирам".

Как напомнили нам в компании, «в этом месяце опоздавший на рейс DP413 пассажир избил представителя авиакомпании «Победа» в аэропорту Внуково. Это далеко не единственный случай агрессивного поведения пассажиров. Участники группового нападения на представителя компании в сентябре прошлого года во Внуково до сих пор не привлечены к ответственности, несмотря на наличие подтверждающих атаку видеоматериалов.

Недостаточно жесткие меры к дебоширам позволяют агрессивным пассажирам чувствовать безнаказанность за свои поступки».

«Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. По предварительным оценкам, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%», - отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Как отмечают также в компании, она поддерживает ужесточение законодательных мер, применяемых к деструктивным пассажирам: введение уголовной ответственности, легализацию «черных списков», кратное увеличение штрафов и тд.

«Информация о том, что «Победа» планирует повысить цены на билеты -возможно, просто информационный повод. «Победе» не т смысла повышать цены, таким образом она потеряет большую часть своих клиентов», - считает между тем наш авиаэксперт.

«Если авиакомпания «Победа» хочет повысить цены, она может это сделать и для этого совершенно необязательно искать причину, к тому же настолько нелепую. Вероятно, у маркетологов авиакомпании слабые позиции, - говорит Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Я пытаюсь понять логику и мыслить, как рядовой пассажир. Значит, перевозчик повышает цены по причине того, что на сотрудников нападают пассажиры. Тогда в случае, если я заплачу больше денег за билет, я смогу нападать на персонал?

ожно было найти тысячу и одну причину, но выдвигать в качестве официальной защиту от побоев -это просто смешно».

Промашкой маркетологов называет заявление перевозчика и еще один наш авиаэксперт: «Либо это шутка, либо слабый пиар ход. Что касается увеличения тарифов, то если после изменения они останутся конкурентоспособными, перевозчик не потеряет объемов, но если они вырастут в разы, то «Победа» станет непривлекательной для своего сегмента клиентов. На рынке представлено достаточно игроков, которые уже сейчас составляют достойную конкуренцию перевозчику».

"Решение авиакомпании о повышении тарифов может негативно сказаться на её имидже и повлиять на лояльность пассажиров, которые выбирают данного авиаперевозчика преимущественно по причине низкой стоимости авиабилетов. Во-вторых, заявление авиакомпании о причинах повышения тарифов можно было бы сделать в более положительном ключе, например, связать данное решение с обеспечением безопасности, а не утрировать тему про частные случаи дебоширтсва на бортах "Победы", что также не лучшим образом может сказаться на выборе данной авиакомпании у российских туристов, - заключил в беседе с нами директор по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel Сергей Попиневский.

/TOURBUS.RU