Крупный французский бизнесмен возглавил российское представительство Club Med

Вчера в столице состоялся пресс-завтрак компании Club Med, в ходе которого было объявлено о новом назначении в руководстве туроператора, ходе продаж и планах по дальнейшему продвижению на российском рынке

Главной темой прошедшей встречи вчера встречи с журналистами стало назначение генерального директора представительства компании Club Med в России. Им стал Оливье Монсо - он сменил на этом посту Эйаля Амзаллага, который был назначен коммерческим директором Club Med по региону Южной Европы. В ближайших планах Оливье Монсо - работа над ускорением темпов роста компании, активное продвижение в России и увеличение объема продаж.

Представила нового директора Хайди Кункель, CEO Club Med в регионе новых европейских рынков и Африки. По ее словам, "Ольвье Монсо, профессионал с богатым опытом работы в различных отраслях. Помимо родного французского языка, он в совершенстве владеет русским и английским языком, понимает особенности местного рынка и менталитета".

Действительно, Оливье Монсо начал карьеру в России еще в 1994 гoду, заняв пост главы представительства компании AM International. Через три года Оливье Монсо основал затем собственную компанию Keider, которая стала одним из первых импортеров французских вин в России. Частью этого бизнеса стало создание первого в России винного клуба, который объединил ценителей французской философии жизни – art de vivre.

В 2007 году г-н Монсо сменил направление деятельности, заняв должность регионального директора «Мапаль Восток», после чего, в 2012 году присоединился к компании Algeco, мировому лидеру рынка аренды модульных зданий. В качестве члена совета директоров и CEO по России и странам СНГ Оливье вывел компанию из убыточной фазы и вышел на новые рынки, включая Азербайджан и Казахстан.

"Я благодарю Club Med за оказанное мне доверие. Я присоединился к команде Club Med 15 октября 2016 года и буду продолжать развитие бизнеса Club Med в России в соответствии с глобальной стратегией компании. Мы начинаем заявлять о себе на всех рынках, как глобальном тренде, чтобы наша коммуникация была единой везде", - отметил вчера Оливье Монсо.

По его словам, в период с 2017 по 2019 компания планирует открыть 15 курортов и обновить 9. Особое место среди новинок занимает флагманский горнолыжный курорт Samoеns Grand Massif в самом сердце Французских Альп. Расположенный на широком плато Саис в горнолыжном регионе Гран Массив роскошный курортный городок на 420 номеров откроет свои двери уже в конце 2017 г.

Строительство второй очереди, включающей в себя 45 эксклюзивных альпийских шале, планируется завершить в декабре 2018 года, после чего Samoлns Grand Massif будет готов принять до 1100 гостей одновременно.

Зона катания Гран Массив, созданная в 1981 году, предлагает отдыхающим более 265 километров горнолыжных склонов и более ста км маршрутов для беговых лыж и скандинавской ходьбы. Это четвертый по величине регион страны для горнолыжного спорта, и его отличает не только богатая инфраструктура и красивая природа, но и близость к международному аэропорту Женевы, куда прилетает большинство иностранных гостей региона. Сегодня на международных туристов приходится более 50 % от общего числа отдыхающих в Гран Массиве.

В рамках реализации проекта Samoеns Grand Massif дополнительные инвестиции в размере 70 миллионов евро пойдут на развитие и модернизацию горнолыжной зоны отдыха.

Еще одно направление глобальной стратегии заключается в реконструкции существующих курортов Club Med. Так, к началу лыжного сезона 2016/17 открылся обновлённый курорт Сlub Med Arcs Extrкme, теперь только для взрослых, также скоро будет открыт горнолыжный городок в Японии. Помимо этого, Club Med обновляет курорты и в других регионах, например, тропический Bintan в Индонезии.

Говоря о текущих продажах, г-н Оливье, констатировал их рост и увеличение глубины продаж: "Мы работаем в сегменте премиум-класса и можем констатировать, что российский турпоток на горнолыжные курорты в сезоне-2016/2017 демонстрирует уверенный рост. Важно также отметить, что стоимость наших туров всегда фиксируется в рублях, что крайне важно для россиян".

Как отметил также г-н Оливье, "Club Med укрепляет свои позиции на российском рынке, в течение трех лет компания внимательно следила за тем, как развиваются вкусы российских клиентов. Мы видим, что экзотические направления пользуются все большим спросом, очень хорошо идут продажи наших курортов на Мальдивах, в Доминикане, в странах Юго-Восточной Азии.

При этом дальние курорты востребованы "смелыми" семьями, которых не смущает длительный перелет, для тех, кто предпочитает более близкие направления, мы предлагаем курорты в средиземноморском регионе, и, конечно, одни из востребованных направлений - Франция и Турция, последняя занимает 60% наших продаж по этому региону».

«По Франции (регион Опьо) в этом году мы предлагаем интересное пакетное предложение, сочетающее в себе комбинированный отдых (экскурсии и пляж). Хорошим спросом пользуются и курорты Греции.

Что же касается Турции, то в предстоящий летний сезон мы готовим действительно уникальное ценовое предложение, туристы, которые раньше не могли позволить себе отдых с Club Med, в этом году смогут отдохнуть на наших роскошных курортах. Предложение действительно только для российского рынка и только на предстоящий сезон», - заключил г-н Монсо.

/TOURBUS.RU