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Названы лучшие отели страны по версии Russian Hospitality Awards

23 гостиничных объекта и одна девелоперская компания стали в этом году победителями ведущей российской премии в области индустрии гостеприимства

В минувший понедельник в столичной гостинице Lotte Hotel Moscow состоялось яркое событие гостиничной индустрии – Третья ежегодная церемония награждения премией Russian Hospitality Awards, в ходе которой были названы лучшие отели России за минувший год.

Как рассказали нашему порталу организаторы премии, на этот раз за первенство в 24 номинациях боролись 570 гостиниц из 80 городов России. Финалистами стали 117 отелей, а победителями - 23 гостиничных объекта и одна девелоперская компания.

Победители Russian Hospitality Awards 2016 были удостоены почетной награды, которая была создана дизайнерами компании Lasvit и за годы существования проекта стала весомым отличительным знаком качества в гостиничной индустрии.

Russian Hospitality Awards традиционно объединяет в одном бизнес-пространстве представителей государственных структур, ведущие компании индустрии гостеприимства, девелоперов, генеральных менеджеров отелей и гостиничных сетей, а также ведущие профильные СМИ, которые активно освещали проект с самого старта заявочной кампании.

В этом году впервые была организована и онлайн-трансляция торжественной церемонии награждения на портале проекта «Рамблер.Путешествия».

Открыли церемонию награждения приветственным словом заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Алексей Алексеевич Конюшков и руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Как было объявлено в ходе церемонии, лауреатами Третьей всероссийской премии гостеприимства Russian Hospitality Awards - 2016 стали:

«Открытие года» - Бутик-отель «ПАРАDОХ»

«Лучший спорт-отель» - AZIMUT Hotel Sochi 3*

«Лучший medical-отель» - «Алтай Резорт»

«Лучший апарт-отель» - Staybridge Suites St. Petersburg

«Лучший бизнес-отель 5*» - Radisson Royal Hotel, Moscow

«Лучший бизнес-отель 4*» - Hotel Indigo St.Petersburg - Tchaikovskogo

«Лучший бизнес - отель 3*» - Hampton by Hilton Nizhny Novgorod

«Лучший бутик-отель» - Villa Elena Hotel & Residences

«Лучший дизайн-отель» - Soul Kitchen Hostel

«Лучший отель класса люкс» - «Лотте Отель Москва»

«Лучший загородный отель» - M'ISTRA'L HOTEL & SPA

«Лучший исторический отель» - Официальная гостиница государственного музея «Эрмитаж»

«Лучший курортный отель» - Mriya Resort&Spa

«Лучший MICE-отель» - DoubleTree by Hilton Moscow - Marina

«Лучший хостел» - Kazanskoe Podvorye hostel

«Лучший ресторан в отеле» - OVO, Lotte Hotel Moscow

«Лучший спа-отель» - Спа-отель LUCIANO

«Лучший отель эконом-класса» - Ibis Krasnoyarsk Center

«Лучший экоотель» - Резиденция «Крымский Бриз»

«Лучший горнолыжный отель» - Radisson Hotel, Rosa Khutor

«Лучший этноотель» - International Hotel Sayen

«Лучший мини-отель» - «Купцовъ Дом»

«Лучшая гостиничная маркетинговая кампания» - «Swissоtel Красные Холмы Москва»

«Девелопер года» - ГК «Электроника», ООО«Орбита»

/TOURBUS.RU