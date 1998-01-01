Новости Готовить иностранных гидов собираются за счет российского бюджета? Профессионалы туризма удивлены желанием Ростуризма проводить обучение китайских гидов в российских вузах в ущерб собственным кадрам

На днях стало известно о заключении госконтракта стоимостью в 21 млн рублей на услуги по подготовке и повышению квалификации специалистов туристской индустрии, заключенном между Федеральным агентством по туризму и ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». И в этом не было бы ничего особенного, если бы в рамках технического задания не значился пункт о повышение квалификации гидов-переводчиков и экскурсоводов, работающих с китайскими туристами, что следует из текста госконтракта - сообщает наш корреспондент в Северной столице.



Обширная программа предусматривает повышение квалификации 10 тыс. специалистов туриндустрии, из которых уже до 30 мая 2017 года должны пройти обучение 4 тыс. Готовиться они станут «на местах»: программа предусматривает появление 50 региональных образовательных площадок. Но самое любопытное заключается в том, что Федеральное агентство по туризму заказало у «Государственного университета управления» обучение по образовательной программе повышения квалификации «Гид-переводчик по работе с туристами из Китайской народной республики». Причем в тексте госконтакта прямо указано, что «гидом-переводчиком по работе с туристами из Китайской народной республики смогут стать как граждане России, так и иностранные граждане, трудоустроенные в туристических компаниях согласно законодательству Российской Федерации». Для чего исполнитель за сумму в 1,6 млн рублей обязуется разработать и учебно-методическое обеспечение программы «Повышение квалификации гидов-переводчиков и экскурсоводов, работающих с китайскими туристами». Фактически же речь идет о том, что, не добившись возможности легализовать деятельность китайских гидов напрямую (т. е. через введение квоты на их работу в России), теперь предпринимается еще одна попытка «официализировать» их через получение образовательных документов российского образца. Мало того: обучать «гастарбайтеров» предполагается за счет российского же бюджета, т. е. за счет налогоплательщиков. «Фактически речь идет о разработке новой специальности («Гид-переводчик по работе с китайскими группами»), на которую предполагается принимать и иностранцев. – комментирует решение Ростуризма руководитель Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева. – Мало того что обучение на русском языке для работы по сопровождению группы на всем маршруте будет происходить без учета региональной специфики, обучать гастарбайтеров предполагается за счет федерального бюджета. И по поводу правомерности траты бюджетных средств на эти цели мы собираемся написать письмо в Комитет по культуре Госдумы РФ».



Разделяет эту точку зрения и Юрий Цуркан, председатель Совета «Ассоциации содействия русско-китайскому туризму». «Проблема нехватки гидов в целом надумана, их хватает. А в центральном регионе страны она искусственно создана нелегальным бизнесом, - говорит он. – В реальности она состоит в том, что найм российских гидов заблокирован частью туроператоров, незаконно трудоустраивающих нелегалов. И даже тогда, когда есть возможность принять на работу аккредитованного российского гида, они стараются задействовать нелегала, при этом повсеместно заявляя о дефиците профильных специалистов». Как считает эксперт, это не более чем уловка, благодаря которой заинтересованные организации правдой и неправдой пытаются «пропихнуть» возможность легализации нелегальных китайских гидов. Категорически против практики привлечения иностранных граждан к осуществлению деятельности гидов-переводчиков выступают и в Комитете по развитию туризма Петербурга. Его глава Андрей Мушкарев прямо заявил, что «привлечение иностранцев к этой работе недопустимо с учетом того, что Петербург, в частности, располагает прекрасной образовательной базой для подготовки таких специалистов». «Восточный факультет нашего университета готовит профессионалов высокого уровня, и нельзя допустить, чтобы предназначенные для них рабочие места занимали иностранцы». - уверен он. Тем более, что практика других стран мира (включая и Китай) также не допускает возможности работы в качестве гидов граждан зарубежных государств. При этом заявления главы Ростуризма Олега Сафонова и других официальных лиц, ранее неоднократно говоривших о недопустимости приема на работу в отрасли иностранцев в то время, как на рынке труда представлены отечественные специалисты, оказываются пустым звуком. А это означает, что либо руководитель Ростуризма не контролирует происходящее за его спиной, либо говорит одно, позволяя делать другое. И хотя 21 февраля на сайте Ростуризма в объявлении о наборе на курсы повышения квалификации появилась специально выделенная фраза о том, что «слушателями курсов могут стать граждане Российской Федерации, владеющие китайским языком», а объем обучения по программе увеличен до 300 часов (ранее было 250), в размещенном на сайте техзадании фраза «гидом-переводчиком по работе с туристами из КНР смогут стать как граждане России, так и иностранные граждане, трудоустроенные в туристических компаниях согласно законодательству РФ», осталась. Как отмечают эксперты, все это говорит о том, что несмотря на активное противодействие попыткам «внедрить» в отнчественную туротрасль китайских гидов-нелегалов, наблюдаемое на всем пространстве России от Владивостока до Калининграда, тихой сапой эта задача все же реализуется. И процесс явно идет вразрез с интересами отечественного турбизнеса. /TOURBUS.RU

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