Въездной туризм попросили не смешивать с внутренним

Ведущие эксперты обсудили в Москве перспективы развития российского туристического рынка

Конференция "Туризм в России: инвестиции в будущее", посвященная перспективам развития отечественного туристического рынка, прошла в конце минувшей недели в российской столице.

В мероприятии, организованном газетой "Ведомости" при поддержке Федерального агентства по туризму, приняли участие руководители органов исполнительной власти в сфере туризма, представители турбизнеса, отельеры и другие участники рынка. Ключевыми темами встречи стали вопросы развития туристического сектора России, его инфраструктурной готовности, повышения конкурентоспособности отечественного туристического рынка.

Как уже сообщал наш портал, в своем выступлении на конференции Олег Сафонов, глава Ростуризма, говоря о стимуляции въездного потока в Россию, отметил, что "необходимо значительно снизить стоимость российских виз или задуматься о том, чтобы сделать их бесплатными".

"Мы считаем необходимым упростить визовые процедуры для въезда в Россию. К сожалению, отказаться от виз полностью мы не сможем, в нынешних реалиях это было бы утопией, но вот провести работу над упрощением визовых процедур, таможенных процедур, пограничных процедур, развитием пунктов пропуска, на мой взгляд, необходимо", - добавил Олег Сафонов.

Одна из мер для развития въездного туризма, по словам Сергея Иванова, председателя госкомитета по туризму Татарстана - решение логистических проблем, затрудняющих доступ туристам в регионы. "Можно рассмотреть вопрос по отмену НДС на топливо для авиакомпаний совершающих международные перелеты из регионов. Необходима и поддержка круизного кораблестроения", - отметил спикер.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в своем выступлении озвучил позицию по классификации отелей. По его словам, "Ко второму чтению в документ необходимо внести поправки, сдвигающие "дедлайн" классификации малых отелей с 1 января 2020 года на 1 января 2019 года. Некорректно начинать всеобщую классификацию с больших игроков, которые и так несут на себе основные расходы, малые отели такие же игроки рынка".

О повышении конкурентоспособности российского продукта рассказал и Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин". По его словам, российскому турпродукту необходима современная информационная "упаковка", "необходимы инвестиции в будущее внутреннего и въездного туризма, отдельная маркетинговая программа, государственная программа продвижения внутреннего туризма, рассчитанная только на российских туристов.

На мой взгляд, схожее продвижение России для иностранных туристов и для российских непродуктивно. Въездной, сконцентрирован на 5-6 городах и 30-40 маршрутах. По объему (4-5 млн) он несопоставим с 40-45 млн внутренних туристов".

"В силу сложности и насыщенности российского турпродукта его информационная сложность должна быть соответствующей. Напомню, российский экскурсионный турпродукт - один из сложнейших в мире. Наши туристы путешествуют по 85 регионам, сотням городов, количество уникальных маршрутов, вероятно, превышает 10 000. Общее количество людей, путешествующих по таким программам (без пляжного отдыха), достигает 20 млн. человек.

При этом ресурса, где туристы могли бы получать полную актуальную информацию о туристических возможностях России, планировать путешествие, бронировать услуги - пока нет.

Нам необходима системная ежедневная рекламная поддержка российского турпродукта внутри страны", - заключил Сергей Ромашкин.

/TOURBUS.RU