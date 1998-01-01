Россия в очередной раз приняла участие в туристской выставке SATTE

17 февраля в индийском Нью-Дели завершила свою работу крупная международная туристическая выставка SATTE

Россия в очередной раз приняла участие в туристской выставке SATTE

17 февраля в индийском Нью-Дели завершила свою работу крупная международная туристическая выставка SATTE, в рамках которой Федеральное агентство по туризму в очередной раз представило российский турпродукт.

Главной задачей стенда стала демонстрация растущего туристического потенциала России и, в частности, новых туристических продуктов специально для футбольных болельщиков на ЧМ-2018 по футболу.

В рамках работы стенда активно проводились деловые встречи, переговоры. Ежедневно демонстрировались видео-презентации и ролики, рассказывающие о туристском потенциале России.

Также, во второй день работы выставки состоялась презентация «Национальный туристский продукт Российской Федерации, которую посетили более семидесяти профессионалов туриндустрии и журналисты. По ее окончанию был проведен пресс-брифинг.

«Индия является очень важным и перспективным направлением въездного туризма в Россию. Среди граждан Индии высок интерес к нашей стране, ее истории, культуре и современной жизни, - отметила в своем выступлении Марина Морозова, руководитель Национального туристского офиса Российской Федерации Visit Russia на Ближнем Востоке.

В рамках выставки состоялись презентации Visit Russia, туристической инфраструктуры городов Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу, туристских объектов Республики Крым и города Санкт-Петербурга, а также Музея «Гранд Макет Россия».

Справочная информация:

SATTE - крупнейшая туристическая B2B выставка в Индии, ориентированная на выездной туризм. В выставке принимают участие туристические операторы, национальные туристические ассоциации и административные органы управления туризмом, отели, транспортные и другие компании, работающие в индустрии туризма.

Выставка имеет поддержку Всемирной туристской организации, специализированного учреждения Организации Объединенных Наций.

По итогам девяти месяцев 2016 года Россию посетило на 18 % больше туристов из Индии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.