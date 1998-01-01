Новости

Горячие авиановости

Авиакомпания Onur Air откроет рейсы из Стамбула в аэропорт Жуковский/ Остается ряд замечаний к готовности аэропорта Каира принимать рейсы российских авиакомпаний/ Аэропорт Шереметьево вновь перекрыл пешеходную галерею между терминалами D и E

Авиакомпания Onur Air откроет рейсы из Стамбула в аэропорт Жуковский

Турецкая авиакомпания Onur Air планирует открыть рейсы из Стамбула в подмосковный аэропорт Жуковский, следует из информации на сайте аэропорта.

Первый полет намечен на 2 мая. Продажа билетов на рейсы Onur Air уже открыта на сайте турецкого перевозчика.

Подмосковный аэропорт Жуковский открылся в мае 2016 г., первый рейс принял в сентябре.

Как сообщал накануне министр транспорта РФ Максим Соколов, в 2017 г. число авиакомпаний, обслуживаемых в Жуковском, должно вырасти с нынешних четырех (российские "Ямал" и "Уральские авиалинии", киргизская Air Manas, белорусская "Белавиа") до десяти.

По итогам года Жуковский планирует обслужить около 2 млн человек (результат 2016 г. — 53 тыс. человек против плана на 350-400 тыс.).

За недолгое время работы Жуковского его статус успел вызвать скандал с согласованием рейсов российских перевозчиков в Таджикистан. Аналогичные проблемы, по данным газеты "Коммерсантъ", у авиакомпаний РФ возникли в рамках переговоров с авиавластями Израиля.

Остается ряд замечаний к готовности аэропорта Каира принимать рейсы российских авиакомпаний

У экспертов остается ряд замечаний к готовности аэропорта Каира принимать рейсы российских авиакомпаний, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

"К сожалению, группа экспертов, которая прибыла из Каира, пока не сделала однозначных выводов о том, что в ближайшее время мы будем готовы к возобновлению сообщения, даже в отношении Каира, — сказал министр. — Остается ряд существенных замечаний, хотя мы активно с египетскими коллегами их устраняем.

Это касается и развертывания в полном объеме системы биометрического контроля доступа персонала в "чистую" зону аэропортов, и эксплуатации отдельных систем: видеонаблюдения, режима прохода через рамки, которые осуществляют контроль безопасности пассажиров".

На прошлой неделе, 17 февраля, правительство России одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения авиабезопасности. Согласно документу, российские специалисты будут проверять технические средства досмотра в международных аэропортах Египта на соответствие заявленным требованиям производителей, а также оценивать эффективность мероприятий по обеспечению авиабезопасности с применением тест-предметов (муляжей самодельных взрывных устройств) и тест-объектов (условных нарушителей) в сотрудничестве с местными органами безопасности.

Аэропорт Шереметьево вновь перекрыл пешеходную галерею между терминалами D и E

Аэропорт Шереметьево на двое суток перекрыл для прохода пассажиров, гостей и персонала пешеходную галерею между терминалами D и E (общедоступная и "стерильная" зоны), сообщила дирекция по связям с общественностью аэропорта.

"Галерея перекрыта на 48 часов с 12.00 понедельника до 12.00 среды. Это связано с проведением работ по прокладке тоннеля межтерминального перехода в районе Южного терминального комплекса аэропорта", — говорится в сообщении.

Для пассажиров и гостей организованы бесплатные автобусные маршруты, которые свяжут между собой железнодорожный вокзал "Аэроэкспресс", терминалы E и F c терминалом D. Автобусы останавливаются у терминала D (подъезд №4 – зона вылета) и у терминала "Аэроэкспресс", уточнили в дирекции.

Автобусы отправляются каждые 15 минут, расписание движения скоординировано с расписанием «Аэроэкспресса». Для пассажиров в "стерильной" зоне Южного терминального комплекса для перемещения между терминалами D и Е предусмотрены автобусы-шатлы (выходы на посадку № 32 и 33 соответственно), добавляется в сообщении.

Ранее аэропорт уже перекрывал галерею для прохода на сутки 29 января.

/TOURBUS.RU



