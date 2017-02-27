Как будут работать в дни предстоящих праздников визовые центры

Ассоциация туроператоров предоставила нам информацию об изменениях графика работы визовых центров стран ЕС в ближайшие две недели

Предстоящие праздники в феврале и начале марта приведут к изменению в графике работы визовых центров ряда стран Европы в России, - сообщает АТОР. Ассоциация опубликовала график работы визовых центров в дни предстоящих праздничных дней:

Австрия

Все визовые центры Австрии в России будут закрыты для подачи заявлений и выдачи паспортов 23 и 24 февраля и 8 марта 2017 года.

Бельгия

Посольство Бельгии закрыто 23 февраля и 8 марта. Визовые центры Бельгии не работают 8 марта.

Болгария

Визовые центры Болгарии закрыты 24 и 24 февраля, а также 8 марта.

Венгрия

22 февраля визовый центр Венгрии в Москве будет работать с 09:00 до 16:30, выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 17:00. 25 февраля визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 18:00.

23, 24, 26 февраля визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.

Германия

Визовый центр и визовый отдел посольства Германии в Москве будут закрыты 8 марта.

Греция

Все визовые центры Греции будут закрыты 23 февраля. 24 февраля – региональные визовые центры по-прежнему будут закрыты, а ВЦ в Москве будет работать в обычном режиме.

27 февраля – генеральное консульство Греции в Москве будет закрыто. Все ВЦ работают в обычном режиме.

В Санкт-Петербурге визовый центр Греции будет работать в обычном режиме 23 и 24 февраля. 27 февраля Генеральное Консульство Греции в Санкт-Петербурге и все региональные визовые центры будут закрыты.

Дания

Визовые центры Дании работают по обычному графику, без перерывов на праздничные даты.

Испания

Испанские визовые центры не работают по всем субботам и воскресеньям. Что касается праздничных дат, то ВЦ Испании закрыты 23 февраля и 8 марта.

Исландия

23 и 24 февраля, а также 8 марта визовые центры Исландии закрыты.

Италия

Генеральные консульства Италии в РФ и визовые центры закрыты в Москве и регионах 8 марта.

Латвия

22 февраля визовый центр Латвии в Москве будет работать с 09:00 до 16:30, выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 17:00.

25 февраля визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 18:00.

23, 24 и 26 февраля визовый центр Латвии и контакт-центр визового сервиса не работают.

Литва

Консульство Литвы в г.Москва будет работать в обычном режиме 23 и 24 февраля. Все визовые центры будут работать в обычном режиме 23 февраля. 24 февраля все визовые центры Литвы будут закрыты.

Мальта

Визовые центры Мальты закрыты 23 февраля.

Нидерланды

23 и 24 февраля, а также 8 марта визовые центры Нидерландов закрыты.

Норвегия

23, 24 февраля и 8 марта визовые центры Норвегии в регионах будут закрыты.

Польша

23 и 24 февраля, 8 марта визовые центры Польши будут закрыты.

Португалия

Консульство, все визовые центры и горячая линия не работают 23 и 24 февраля.

Словения

Посольство Словении в Москве и визовый центр не работают 8 марта.

Словакия

22 февраля визовый центр в Москве будет работать с 09:00 до 14:30 с передачей документов в Посольство 27.02.17. Документы, принятые в период с 14:30 до 16:30, будут переданы в Посольство 28.02.17. Выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 17:00.

25 февраля визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 18:00.

23, 24, 26 февраля визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.

Чехия

Генеральные консульства Чехии в РФ и визовые центры не работают 23 и 34 февраля, а также 8 марта.

Кроме того, визовый центр в Москве не будет осуществлять приём экспресс-заявлений 21 и 22 февраля.

Хорватия

Визовые центры Хорватии в России не работают 23 и 24 февраля, а также 8 марта.

Франция

Визовые центры Франции не работают 8 марта.

Финляндия

23 и 24 февраля, а также 8 марта визовые центры Финляндии в Москве и регионах закрыты.

Что касается Санкт-Петербурга, то здесь 23 февраля визовый Центр закрыт, а 24 февраля он работает в обычном режиме. 8 марта петербургский ВЦ закрыт.

Швеция

Визовый центр Швеции в Мурманске будет закрыт 23 февраля, ВЦ в Пскове - 23 и 24 февраля. Изменений в графике работы других ВЦ Швеции в феврале и марте нет.

Швейцария

Посольство и визовый центр Швейцарии не работают 8 марта.

Эстония

23 и 24 февраля будут закрыты визовые центры Эстонии в Смоленске, Воронеже, Сургуте, Челябинске, Волгограде, Тюмени и Новороссийске.