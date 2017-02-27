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21 февраля
Как будут работать в дни предстоящих праздников визовые центры
Ассоциация туроператоров предоставила нам информацию об изменениях графика работы визовых центров стран ЕС в ближайшие две недели
Предстоящие праздники в феврале и начале марта приведут к изменению в графике работы визовых центров ряда стран Европы в России, - сообщает АТОР. Ассоциация опубликовала график работы визовых центров в дни предстоящих праздничных дней:
Австрия
Все визовые центры Австрии в России будут закрыты для подачи заявлений и выдачи паспортов 23 и 24 февраля и 8 марта 2017 года.
Бельгия
Посольство Бельгии закрыто 23 февраля и 8 марта. Визовые центры Бельгии не работают 8 марта.
Болгария
Визовые центры Болгарии закрыты 24 и 24 февраля, а также 8 марта.
Венгрия
22 февраля визовый центр Венгрии в Москве будет работать с 09:00 до 16:30, выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 17:00. 25 февраля визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 18:00.
23, 24, 26 февраля визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.
Германия
Визовый центр и визовый отдел посольства Германии в Москве будут закрыты 8 марта.
Греция
Все визовые центры Греции будут закрыты 23 февраля. 24 февраля – региональные визовые центры по-прежнему будут закрыты, а ВЦ в Москве будет работать в обычном режиме.
27 февраля – генеральное консульство Греции в Москве будет закрыто. Все ВЦ работают в обычном режиме.
В Санкт-Петербурге визовый центр Греции будет работать в обычном режиме 23 и 24 февраля. 27 февраля Генеральное Консульство Греции в Санкт-Петербурге и все региональные визовые центры будут закрыты.
Дания
Визовые центры Дании работают по обычному графику, без перерывов на праздничные даты.
Испания
Испанские визовые центры не работают по всем субботам и воскресеньям. Что касается праздничных дат, то ВЦ Испании закрыты 23 февраля и 8 марта.
Исландия
23 и 24 февраля, а также 8 марта визовые центры Исландии закрыты.
Италия
Генеральные консульства Италии в РФ и визовые центры закрыты в Москве и регионах 8 марта.
Латвия
22 февраля визовый центр Латвии в Москве будет работать с 09:00 до 16:30, выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 17:00.
25 февраля визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 18:00.
23, 24 и 26 февраля визовый центр Латвии и контакт-центр визового сервиса не работают.
Литва
Консульство Литвы в г.Москва будет работать в обычном режиме 23 и 24 февраля. Все визовые центры будут работать в обычном режиме 23 февраля. 24 февраля все визовые центры Литвы будут закрыты.
Мальта
Визовые центры Мальты закрыты 23 февраля.
Нидерланды
23 и 24 февраля, а также 8 марта визовые центры Нидерландов закрыты.
Норвегия
23, 24 февраля и 8 марта визовые центры Норвегии в регионах будут закрыты.
Польша
23 и 24 февраля, 8 марта визовые центры Польши будут закрыты.
Португалия
Консульство, все визовые центры и горячая линия не работают 23 и 24 февраля.
Словения
Посольство Словении в Москве и визовый центр не работают 8 марта.
Словакия
22 февраля визовый центр в Москве будет работать с 09:00 до 14:30 с передачей документов в Посольство 27.02.17. Документы, принятые в период с 14:30 до 16:30, будут переданы в Посольство 28.02.17. Выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 17:00.
25 февраля визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 10:00 до 18:00.
23, 24, 26 февраля визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.
Чехия
Генеральные консульства Чехии в РФ и визовые центры не работают 23 и 34 февраля, а также 8 марта.
Кроме того, визовый центр в Москве не будет осуществлять приём экспресс-заявлений 21 и 22 февраля.
Хорватия
Визовые центры Хорватии в России не работают 23 и 24 февраля, а также 8 марта.
Франция
Визовые центры Франции не работают 8 марта.
Финляндия
23 и 24 февраля, а также 8 марта визовые центры Финляндии в Москве и регионах закрыты.
Что касается Санкт-Петербурга, то здесь 23 февраля визовый Центр закрыт, а 24 февраля он работает в обычном режиме. 8 марта петербургский ВЦ закрыт.
Швеция
Визовый центр Швеции в Мурманске будет закрыт 23 февраля, ВЦ в Пскове - 23 и 24 февраля. Изменений в графике работы других ВЦ Швеции в феврале и марте нет.
Швейцария
Посольство и визовый центр Швейцарии не работают 8 марта.
Эстония
23 и 24 февраля будут закрыты визовые центры Эстонии в Смоленске, Воронеже, Сургуте, Челябинске, Волгограде, Тюмени и Новороссийске.
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