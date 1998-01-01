Туркомпании предложили Деду Морозу «переехать» из Великого Устюга в Вологду

Представители туристического бизнеса предлагают перенести резиденцию Деда Мороза из Великого Устюга в Вологду, чтобы облегчить транспортную доступность для туристов. Лю этом рассказала СМИ пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"У Великого Устюга есть проблемы с транспортной доступностью. И на рынке высказываются мысли: может быть, переселить Деда Мороза поближе, например, в Вологду, куда ходят поезда и летают самолеты. По мнению экспертов, Дед Мороз – достаточно раскрученный бренд, который перерос рамки маленького городка и требует перехода на новый уровень", — рассказала Ирина Тюрина.

По ее словам, также появились предложения развивать Вологду и Великий Устюг совместно: например, разместить городскую резиденцию Деда Мороза в Вологде, а загородную – в Великом Устюге.

По данным РСТ, в прошлом новогоднем сезоне 2015-2016 в Великом Устюге побывало 34 тыс. туристов. А в Новый год и зимние каникулы 2016-2017 на родину российского Деда Мороза приехало всего 24 тыс. гостей, это на 29% меньше прошлогоднего результата.

"Среди основных причин спада специалисты называют высокую стоимость продукта, на которую в этом году наложились еще и морозы, отпугнувшие родителей с маленькими детьми. Туроператоры уже не раз предупреждали: бренд работает на пределе, не хватает инфраструктуры, нет прямого поезда", — отмечает г-жа Тюрина.

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», в беседе с нашим порталом позитивно оценил инициативу РСТ перенести резиденцию Деда Мороза в Вологду: «Я вижу здесь больше плюсов, нежели негативных моментов. Устюг достиг своего предела пропускной способности, основная загрузка приходится лишь на два месяца в году (декабрь-январь), что пугает инвесторов, которые хотели зайти в регион, да и в общем это плохая экономика.

Вологда в этом плане выглядит куда более перспективной, здесь мы имеем пусть небольшие, но круглогодичные потоки. Таким образом, перенеся резиденцию в Вологду, мы сможем расширить потоки, это может привезти к появлению нового класса туристов (автомобильных туристов), также здесь мы говорим о транспортной доступности.

Думаю, что в случае переезда Деда Мороза, потоки вырастут вдвое в первые годы. Хотя сначала, вероятно, и будет спад, поскольку удаленность Великого Устюга играет на руку сказочному образу (за тридевять земель), но со временем потоки вырастут за счет нового поколения детей».

«Великий Устюг - Вотчина Деда Мороза уже раскрученный бренд, в который вложены большие средства. Безусловно, у города существуют определенные проблемы и с транспортной доступностью и с уровнем размещения и инфраструктуры. Также много лет говорят о том, что Вотчина Деда Мороза - сезонный продукт.

Эти проблемы отнюдь не должны решатся переездом в Вологду, который потребуют больших финансовых затрат и большой нагрузки на туристическую инфраструктуру Вологды.

Необходимо развивать в Устюге летний отдых, фестивали , экскурсионные программы, необходим прямой поезд, нужно заняться рекламой региона не только с позиции «родины деда Мороза». У города огромный потенциал, нужно просто позволить ему реализоваться», - считает, в свою очередь, Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ».

«Великий Устюг – успешно работающий бренд, потому сложно говорить о том, насколько необходим перенос резиденции в Вологду, – отмечает, в свою очередь, Ирина Астахова, руководитель группы внутреннего туризма компании «Ванд». – Если уж и говорить о переносе, то ситуацию надо обыграть. Например, зимнюю резиденцию построить в Вологде, а в Устюге пусть будет летняя. Летом в Устюге – купеческом, торговом городе - также необходимо развивать экскурсионный туризм, ведь, регион очень интересен.

Так, например, в деревне Мороз находится потрясающий монастырь с деревянным иконостасом.

Опять же важный вопрос. Готова ли Вологда принимать в зимний сезон поток, который ездил в Устюг? Отельная база в городе ограничена, необходимо будет развивать инфраструктуру».

/TOURBUS.RU