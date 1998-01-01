Новости В России впервые начнут продавать за полцены билеты без точного времени вылета Наши эксперты комментируют новый необычный авиатариф от компании UTair

Российские авиакомпании продолжают борьбу за долю рынка, экспериментируя с дисконтными тарифами, - сообщает «Коммерсантъ». Вслед за дешевыми безбагажными тарифами UTair предложит новый тариф "Лайт открытый", рассказали авиакомпании. Суть его в том, что на определенные даты билеты будут продаваться со скидкой 50%, но без точного времени вылета. Время отправления пассажир узнает накануне по СМС или электронной почте. Пилотными направлениями станут рейсы из Москвы в Тюмень и Ростов-на-Дону. Как напоминает издание, российские авиаперевозчики начали агрессивную конкурентную борьбу с помощью дисконтных тарифов после выхода на рынок лоукостера "Аэрофлота" "Победа" и на фоне спада спроса. Первой в декабре 2015 года выступила S7, введя безбагажный тариф (вкупе с другими условиями), затем — "Уральские авиалинии". UTair ввела линейку тарифов, включая безбагажные, на всех маршрутах к апрелю 2016 года (можно отказаться от пакетной оплаты услуг, на большинстве рейсов также введено платное питание). Коммерческий директор UTair Павел Пермяков говорит, что основная цель тарифа "Лайт открытый" — рост загрузки. Он поясняет, что компания перевозит много бизнес-пассажиров: "Им необходимо знать точное время вылета, и авиакомпании часто приходится в расчете на них ценовыми инструментами ограничивать продажу последних мест". Но те приобретают билеты только на один из трех-пяти рейсов по направлению, а остальные места остаются незанятыми. При этом есть "категория пассажиров, для которых важно не точное время вылета или прилета, а низкая цена, но они не готовы отказываться от высокого уровня сервиса". По словам топ-менеджера, продавать билеты по новому тарифу UTair будет только на сайте: ни одна система бронирования "не умеет работать с такого рода продуктами". Младший партнер Bain & Company Андрей Панов отмечает, что авиакомпании давно экспериментируют с продажей билетов без указания точного рейса. Так, немецкая Eurowings позволяет "слепое бронирование": пассажир покупает билет на фиксированную дату, но не знает, в какой город из десяти направлений полетит (обычно маршруты объединены тематикой, например шопинг или пляжный отдых). В интервью нашему порталу Борис Рыбак, глава компании Infomost, отметил: «Как потребитель, я не стал бы пользоваться такой опцией. Более того, я пока не знаю людей, которые могли бы ей заинтересоваться. Но как авиаэксперт я понимаю, что решение перевозчика обдумано и просчитано. Более того, чем больше тарифов, чем они гибче, тем лучше. Конечно, большое количество тарифов не совсем удобно для системы управления доходами авиакомпании. Когда-то у перевозчиков было представлено по 25 тарифов, потом был тренд на сокращение, теперь это не более 2-3 тарифов эконом-класса и тарифы бизнес-класса. В любом случае существует много типов пассажиров, обязательно найдутся те, кто будет пользоваться этой опцией. Нужно посмотреть, как она будет работать». «Не думаю, что такая опция будет востребована на маршруте Москва – Ростов-на-Дону, поскольку на этом направлении подавляющее число пассажиров летят по бизнесу, а это совершенно не стыкуется с неопределенным временем вылета, - говорит Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Если говорить о Тюмени, то, возможно, рейсы будут грузится за счет пассажиров, которые летят через Москву и хотят остановиться на пару дней в столице». "Решение о введении новой тарифной опции направлено прежде всего на увеличение загрузки рейсов авиакомпании. Также «ЮТэйр» таким способом сможет повысить глубину продаж, как правило, билеты по таким тарифам продаются заранее и довольно востребованы. Это не новаторская идея «ЮТэйр», европейские лоукостеры достаточно давно экспериментируют с продажей билетов без указания точного рейса и даже пункта назначения. В любом случае очень интересно, чем закончится этот эксперимент у «ЮТэйр» и будет ли подобная финансовая модель прибыльна в России", - рассказал нам Сергей Попиневский, директор по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel. /TOURBUS.RU

Теги: UTair, Авиабилеты, Авиакомпании, Скидки, бюджетные перевозки, Внутренний туризм Назад к списку новостей

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