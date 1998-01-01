Из Северной столицы в Турцию полетит рекордное число рейсов

Появление новых рейсов в Турцию в существующей ситуации будет только на руку конечному потребителю – об этом говорят эксперты из Петербурга, комментируя вести о постановке новых рейсов на курорты этой страны. И хотя есть опасения по поводу появления переизбытка «воздуха», общая ситуация будет зависеть не только от интереса к Турции.

В частности, на днях стало известно о том, что весной на турецком направлении появятся регулярные рейсы авиакомпании «Россия». Предполагается, что с конца марта трижды в неделю лайнеры перевозчика станут отправляться из Петербурга в Стамбул, а с конца апреля (тоже три раза в неделю) – в Анталью.

При этом уже сейчас в Стамбул пять раз в неделю летает авиакомпания Turkish Airlines, а на анталийском направлении совсем скоро, в марте, появятся и «Уральские авиалинии».

С учетом присутствия на рынке с самого начала сезона, общая полетная программа из Петербурга в Турцию будет весьма обширной. К примеру, руководитель коммерческого отдела компании НТК «Интурист» в Петербурге Татьяна Вишнякова, выступая на только что состоявшемся Региональном туристическом форуме, заявила, что оператор будет отправлять клиентов в Турцию прямыми рейсами в Анталию ежедневно, кроме понедельника, а в Даламан лайнеры станут летать 4 раза в неделю.

Схожие (а порой и гораздо более амбициозные) полетные программы готовят и другие игроки рынка. Во всяком случае такие компании как «Пегас туристик», TUI, Anex Tour, «Библио Глобус» и другие, раньше активно работавшие по Турции, своего упускать не намерены.

«Большая полетная программа по Турции – это хорошо, – считает руководитель представительства TBS в Петербурге Улугбек Рашидов. – Потому что наличие высокой конкуренции среди перевозчиков наверняка будет в интересах конечного потребителя: в таких условиях нет возможности диктовать цены как турфирмам, так и туристам.

А наличие на направлении как регулярных, так и чартерных рейсов опять же в интересах клиента – он сможет выбирать из них наиболее подходящий по его собственным критериям вариант».

«Пока общей картины по Турции нет – идет формирование программ. Однако уже сейчас ясно, что и туроператоры, и туристы по этому направлению соскучились: вполне вероятно, что рейсов будет в избытке, – говорит глава представительства «Росс Тур» на Северо-Западе Дмитрий Мазаников. – Однако говорить о том, что нас ждет демпинг, я бы не стал – все зависит от общей ситуации на рынке, включая соответствие спроса и предложения на таких массовых направлениях, как Греция и Кипр».

По мнению этого эксперта, интерес к Турции сейчас большой хотя бы потому, что страна делает настолько заманчивые предложения по раннему бронированию, что отказываться от них крайне сложно.

Комментируя ситуацию, менеджер по продажам турецкой сети отелей «Армас» Махмут Екиси подтвердил, что отельеры страны готовы идти на уступки в надежде на возврат россиян. По его словам, сейчас в рамках раннего бронирования многие гостиницы Турции готовы делать российским партнерам скидки в 20-30%, и в результате стоимость пребывания для туристов из РФ оказывается очень привлекательной.

Это подтверждает и российская сторона: по оценкам разных экспертов, при раннем бронировании, стоимость суток в отеле уровня 5* по системе «все включено» этим летом в Турции составляет около $40-50.

/TOURBUS.RU