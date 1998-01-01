Новым направлением компании “TUI Россия” станет Осетия

В рамках развития внутренних туристических направлений, туроператор “TUI Россия” подписал соглашение о взаимодействии в сфере туризма с Республикой Северная Осетия - Алания. Соглашение подписали глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров и генеральный директор TUI Россия Тарас Демура. Подписание состоялось 17 февраля в ходе визита руководства компании в регион, и Северная Осетия стала первым в СКФО регионом, с которым туроператор закрепил намерения о сотрудничестве на таком уровне, -рассказали нам в пресс-службе туроператора.

«В 2015 году мы, как компания с мировым опытом в организации международного туризма, серьезно сфокусировались на внутренних направлениях и стали укреплять наши отношения с регионами России для взаимовыгодного сотрудничества и совместного развития туризма. Подобные соглашения уже были подписаны с другими привлекательными регионами и мы надеемся на успешное взаимодействие с Северной Осетией», – прокомментировал подписание документа Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия.

«Меня радует, что между нами есть понимание. Надеюсь, в нашей республике совместно будем работать над возрождением туризма. Если мы создадим для туристов плодотворную почву, то с вашей помощью в Северной Осетии появятся первые туристы», – отметил Вячеслав Битаров и поблагодарил гостей за визит.

TUI Россия планирует изучить потенциал региона и сформировать продукт - пакетные туры, которые уже в ближайшее время могут появиться в ассортименте туроператора. Специалисты компании предвидят спрос на туры в республику, так как она обладает множеством преимуществ и является площадкой для развития разных видов туризма. Большой потенциал у республики и в плане познавательного туризма, основой которого выступает богатейшее историко-культурное наследие Осетии (более 1,5 тысяч памятников истории и культуры, в том числе федерального значения).

Помимо традиционных видов отдыха, возможно развитие так называемого экстремального туризма (альпинизма, горного туризма, ледолазания, скалолазания, спелеотуризма, дельтапланеризма, сплава по горным рекам, конного туризма джипинга и т.д.), а также сельского, экологического и этнографического туризма.

/TOURBUS.RU