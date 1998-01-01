Новости Опасно ли ехать в Абхазию? Наши эксперты комментируют инцидент в Гаграх, где неизвестные закидали камнями автобус с российскими туристами

В абхазских Гаграх неизвестные хулиганы закидали камнями автобус с российскими туристами. По информации издание Apsnylife, инцидент произошел возле ресторана «Гагрипш». «Неизвестные из кустов закидали камнями автобус с возвращавшимися в Россию туристами. В автобусе находились 52 человека, среди них пятеро детей», – пишет издпние, уточняя, что автобус ехал в Сочи. В результате, несколько туристов получили легкие ушибы и порезы, в том числе пятилетний ребенок, сидевший под разбитым окном. Водитель туристического автобуса вызвал милицию, однако задержать хулиганов не удалось. «Вместе с сотрудниками милиции мы прочесали окрестности, но этих хулиганов не нашли. Туристам подали новый автобус, все пересели в него, но когда отъехали от места происшествия на несколько метров, злоумышленники в автобус кинули еще один камень», – сообщил водитель. Он также добавил, что булыжник «залетел прямо в дверь, разбив окно и попав прямо в ногу». «Отряхнувшись от битого стекла, я еще долго не мог понять, что произошло! Нас опять догнали сотрудники милиции, которые снова пустились в погоню за этими тварями в лес, уже стреляя в воздух», – рассказал мужчина. Водителю автобуса и туристам пришлось пересесть уже в третий автобус и в сопровождении сотрудников ГАИ добраться до границы. «Это единичный случай, мы не сталкивались с подобными инцидентами, наши туристы, отдыхающие в Абхазии, всегда находятся под нашей защитой и никогда не выражали опасений. В любом случае, всем своим туристам мы выдаем памятки с номерами телефонов экстренных служб, - рассказала нам Елена Литвина, руководитель направления Абхазия компании «Ванд». Говоря о текущих бронированиях, эксперт назвала их стабильными:«Достаточно хорошо идут продажи экскурсионных туров на летний сезон. Не могу сказать, что продажи превышают прошлогодние показатели, но они идут уверенно. Мы отмечаем рост корпоративных запросов, запросы на формирование индивидуальных туров по Абхазии. На этот год Абхазия несколько подняла цены, но это не отражается на спросе». «В Абхазии для туристов безопасно, конечно, существуют мелкие мошенничества, но данный инцидент - нечто из ряда вон выходящее, - отметила Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ». - Необходимо понимать что 98 %бюджета страны и 99% бюджета каждой семьи в Абхазии -это туристы. Абхазы это прекрасно понимают и виновных быстро найдут и накажут. Что касается рекомендаций для туристов , то они общие для любых путешественников: не оставлять вещи без присмотра, не класть бумажник и телефон в задний карман брюк, учитывать менталитет местного населения, пользоваться солнцезащитным кремом. Абхазы очень доброжелательный народ и отдых в Абхазии не опаснее отдыха в Сочи или Анапе». «Конечно, это единичный случай и я уверен, что скоро эту ситуацию прояснят правоохранители. На поток случившееся не отразится, поскольку хулиганы не выбирали туристов по национальному признаку, к том уже в Абхазии большая часть туристов и есть российские. До лета эта ситуация забудется, а с сейчас низкий сезон и туристов там крайне мало», - заключил Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин». /TOURBUS.RU

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