Госдума готовится принять закон о «черном списке» авиапассаажиров

Как сообщает сегодня газета «КоммерсантЪ", комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ, предложив создать "единый реестр лиц", которым на три года запрещены полеты.

Депутаты предлагают создать в России "единый реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена". В список предлагается заносить данные граждан, нарушивших "правила поведения на борту" и создавших "угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц" либо допустивших "причинение вреда их здоровью".

Формировать реестр нарушителей предлагается авиакомпаниям. Технически процедура в законопроекте описана так: члены экипажа самолета составляют на гражданина акт, подписывают его, заверяют у командира экипажа (один экземпляр отдают самому нарушителю). После этого данные в трехдневный срок отсылаются в Росавиацию (этому органу предлагается вести список нарушителей), а там, в свою очередь, должны в течение пяти дней внести их в единый реестр.

Начиная с этого момента нарушителю запрещаются продажа авиабилетов и полеты на три года. Единый реестр публикуется на сайте Росавиации и обязателен для применения всеми авиакомпаниями — независимо от того, совершают они полеты только по территории РФ или за ее пределами.

Исключения для фигуранта единого реестра делаются лишь в том случае, если тот летит на лечение, похороны близких родственников, берется сопровождать на борту инвалида или возвращается в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

Как напоминает издание, нынешний законопроект подготовлен комитетом Госдумы по транспорту ко второму чтению в парламенте. Первоначальная версия документа разрабатывалась группой депутатов еще прошлого созыва и была вчетверо короче: в нем говорилось лишь о возможности авиакомпаний отказывать в перевозке нарушителям правил полета (в течение пяти лет с момента инцидента). Как именно должна выглядеть эта процедура, не уточнялось.

В президентском Совете по кодификации в целом поддерживают документ. Но эксперты обращают внимание, что внесенные в единый реестр пассажиры-нарушители должны иметь возможность судебного обжалования этой процедуры. В

В Минтрансе РФ ( ограничились комментарием о том, что принимают участие в разработке поправок. В "Аэрофлоте" изданию сообщили, что поддерживают инициативу по легализации черных списков пассажиров, отметив важность исключений по полетам на лечение, похороны и при сопровождении инвалидов.

В пресс-службе авиакомпании S7 сообщили, что привлекались к работе над законопроектом и концептуально поддерживают инициативу, но считают ее "практически нереализуемой в таком виде" на практике.

В свою очередь, Дмитрий Горин, генеральный директор «Випсервис», в беседе с нашим порталом отметил, что единственным действенным методом, который мог бы помочь в борьбе с авиадебоширами, является уголовная ответственность: «Как показывает практика, штрафы не снижают количество инцидентов на бортах, напротив, исходя из сводок перевозчиков, их количество только увеличивается. Это в конечном итоге приводит к недовольству потребителей. Также риски связаны в том числе с безопасностью и финансовыми потерями, которые несут авиакомпании, выполняя, например, вынужденную посадку.

Этот вопрос обязательно нужно решать, и только страх перед уголовной ответственностью может вынудить пассажиров вести себя адекватно во время полета».

«Безусловно, проблема борьбы с авиадебоширами в России перешла от стадии сотрудничества с правоохранительными органами к стадии правового и даже в некоторых случаях репрессивного воздействия на хулиганов, - заявил нам, в свою очередь, Кирилл Фаминский, генеральный директор агентства самостоятельных путешествий Рososhok. –

Полагаю, что авиакомпаниям и государству в данном случае следует иметь в своем арсенале самый широкий спектр инструментов и методов для недопущения негативных инцидентов на борту самолета, так как безопасность в авиации имеет ключевое значение».

«Что касается практического применения, то лучшим вариантом было бы, на мой взгляд, увеличение цены авиабилета, штрафы и запрет на перелеты на какой-то период, а в самом крайнем случае полный запрет на полеты. При этом надо понимать, что введение подобных мер потребует серьезной юридической проработки», - заключил наш эксперт.

/TOURBUS.RU