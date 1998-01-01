Новости Крым привлечет туристов устрицами, сырами и винами Эксперты оценили перспективы востребованности в Крыму гастрономического туризма

В наступающем сезоне Республика Крым намерена заинтересовать гостей не только традиционным «пляжным» и санаторным отдыхом, но и винно-гастрономическими турами, которые будут предлагаться на рынке, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Об этом во время семинара по летним программам, состоявшегося в Петербурге, заявила руководитель отдела маркетинга группы компаний «Кандагар» Елена Романова. Рассказывая более чем ста представителям турбизнеса города на Неве о новинках сезона, она подчеркнула, что наряду с такими популярными программами, как «Крымская кругосветка», или программами для детей, в этом сезоне акцент будет сделан и на винно-гастрономических турах по Крыму. «Многие хорошо знают только некоторые марки крымских вин, однако на самом деле в одном только Севастополе находится сразу три завода по производству шампанского, - констатировала она. – А с учетом того, что на полуострове расположено и множество других объектов, которые можно включить в такие туры, перспективы развития этого направления весьма оптимистичные». В качестве одного из новых интересных объектов на таких маршрутах она называет агрофирму «Золотая балка» под Севастополем, где имеется и дегустационный зал, и магазин, и ресторан с отличным видом. При этом работа с туристами там уже хорошо организована: экскурсии, длящиеся от 40 до 120 минут, в сезон проводят каждый день без выходных. Причем, в зависимости от варианта посещения, есть возможность побывать даже на виноградниках и на линии розлива. Мало того: в рамках работы с туристами здесь организуют квесты, а также концерты с участием таких звезд шоу-бизнеса, как Полина Гагарина или Шнур. «В этом году аналогичные состоятся в августе», – замечает Елена Романова. По ее оценке, наличие на полуострове крымско-татарской кухни, а также многочисленных производств местных продуктов (включая вина, сыры, устриц и т. д.), вполне позволяет говорить о большом потенциале винно-гастрономического туризма. Что касается новинок экскурсионного туризма, то в маршруты по Крыму станут активно включать и посещение мест съемок кинофильма «Викинг», где можно будет прочувствовать на себе его атмосферу, а также «львиного» парка «Тайган». Оценивая перспективы сезона, Елена Романова признала, что сейчас продажи идут несколько хуже, чем год назад. «Иллюзий относительно перспектив сезона 2017 года мы не испытываем, - говорит она. – С учетом складывающейся ситуации конкурировать за клиента будет сложнее, и возможно сокращение турпотока по России на 10-15%. Однако его вероятное снижение все равно затронет не все направления, поскольку санаторное лечение, к примеру, в Турции не предоставляют». При этом глава Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк, выступая на совещании, заявил, что в сезоне 2017 года полуостров рассчитывает на 6 млн туристов (в 2016-м в Крыму их побывало 5,57 млн). Он подчеркнул, что повышение цен в пределах 10% возможно, однако в целом сильного роста цен не ожидается. /TOURBUS.RU

Теги: Крым, Винный туризм, Гастрономический туризм, Энотерапия, Черное море, Морской отдых Назад к списку новостей

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