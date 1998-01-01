Ростуризм предлагает сделать российские визы бесплатными и доступными

Руководители отечественного туризма рассказали о том, как они собираются решать основные проблемы развития отрасли

В конце минувшей неделе в столице Москве прошла представительная конференция "Туризм в России: инвестиции в будущее", посвященная перспективам развития отечественного туристического рынка

В мероприятии, организованном газетой "Ведомости" при поддержке Федерального агентства по туризму, приняли участие руководители органов исполнительной власти в сфере туризма, представители турбизнеса, отельеры и другие участники рынка. Ключевыми темами встречи стали вопросы развития туристического сектора России, его инфраструктурной готовности, повышения конкурентоспособности отечественного туристического рынка.

Открывая мероприятие, Алла Манилова, замминистра культуры РФ, уделила особое внимание выездному и въездному потоку, которые, по ее словам, заметно подросли: "За 9 месяцев китайский турист, по данным Росстата, принес 15% роста турпотока. Мы смело по итогам года можем говорить о 20 или 25%. Важная особенность – расширение сезона. Раньше они концентрировались в высокий сезон, сейчас рассредоточились по году, это очень важный тренд. Если мы говорим об организованных группах китайских туристов, процент роста будет много выше".

Алла Манилова отметила, что Китай опередил по въездному туризму в РФ Германию, которая многие годы занимала первое место. "Германия стагнирует, но падение германского туриста не критично, при улучшении внешнеполитической конъюнктуры этот рост будет возобновлен. Что касается других европейских стран, то рост въездного туризма из Италии составил примерно 5%, из Франции - 10%, Испании - 15%.

Хорошая динамика отмечается в Израиле - по итогам года ожидается рост въезда на 15%. Отмечается рост въезда туристов и из Южной Кореи - 19%, из Индии на 18% и Японии на 3%, Иран также демонстрирует рост. В этом году Росстат дает по 9 месяцам плюс 72% туристов из Ирана, которые в основном ездят в Москву и Петербург", - рассказала г-жа Манилова.

Говоря о выездном потоке, Алла Манилова констатировала, что впервые с 2014 года увеличилось число туристов, отправляющихся на отдых за рубеж. Так, турпоток в Тунис за девять месяцев 2016 года вырос в тысячу раз в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, поток на Кипр за этот же промежуток увеличился на 43%, в Китай - 31%. Хорошие показатели и у Греции.

С января по сентябрь 2016 года страну посетило на 20% больше российских туристов, чем год назад.

В свою очередь, Олег Сафонов, глава Ростуризма, говоря о стимуляции въездного потока, отметил, что "необходимо значительно снизить стоимость российских виз или задуматься о том, чтобы сделать их бесплатными".

Г-н Сафонов заявил, что Россия находится в серьезной конкуренции с другими странами в борьбе за туристов. Эксперт уверен, что туристы, задумываясь о поездке, как правило, отдают предпочтение странам, предполагающим более доступный въезд.

"Мы считаем необходимым упростить визовые процедуры для въезда в Россию. К сожалению, отказаться от виз полностью мы не сможем, в нынешних реалиях это было бы утопией, но вот провести работу над упрощением визовых процедур, таможенных процедур, пограничных процедур, развитием пунктов пропуска, на мой взгляд, необходимо", - заключил глава Ростуризма.

О том какие еще важные вопросы развития туротрасли обсуждались на прошедшей конференции — в нашем завтрашнем выпуске.

/TOURBUS.RU