Число забронировавших туры на «февральские каникулы» выросло в этом году в полтора раза

Напомним, что в этом году в связи с празднованием Дня защитника Отечества в этом году у россиян будут четырехдневные выходные — с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля. Такие длительные «выходные» вызвали сплеск интереска к отдыху в конце февраля, отмечают эксперты туррынка.

Так, по данным компании «Связной Трэвел» общее число бронирований на четырехдневные февральские в этом году выросло более чем в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года (напомним, что в 2016 году февральские выходные также составляли 4 дня). А количество бронирований с вылетом в ближайший уикенд (17-19 февраля) и возвратом 25-27 февраля – на 20%.

Лидером по количеству бронирований с вылетом 17-19 февраля и возвращением 25-27 февраля, как и год назад, стал Сочи. Количество бронирований по этому направлению увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вторым по популярности стал Санкт-Петербург, который в прошлом году был третьим в списке. Желающих отправиться в Северную столицу в 2017 году стало больше в два раза по сравнению с 2016 годом.

Замыкает тройку лидером город Минеральные воды, который в прошлом году был на 6-ом месте в списке популярных направлений на длинные февральские выходные.

Также в десятку самых популярных февральских направлений компании вошли Симферополь, Ереван, Калининград, Тбилиси, Мюнхен, Баку, Минск.

«Мы наблюдаем рост количества бронирований и непосредственно на длинные выходные, и на более продолжительный период, когда многие люди берут на работе три дня отпуска (20-22 февраля) и получают таким образом полноценный недельный отдых, – говорит коммерческий директор «Связной Трэвел» Андрей Осинцев. – Мы связываем всплеск со снижением курсов валют, а также выгодными предложениями авиакомпаний. Доллар и евро дешевеют с сентября 2016 года и все больше самостоятельных путешественников могут позволить себе как короткие поездки на 23 февраля, так и более длительные путешествия».

Как сообщили нашему порталу в компании Level.Travel, где проанализировали данные онлайн-продажи туров от 20 ведущих туроператоров России, лидирующим направлением, куда туристы отправятся на эти праздничные дни, стакже тало Черноморское побережье России. Во многом это связано с тем, что в Сочи есть все условия и для горнолыжного спорта, и для прогулок у моря.

Российские курорты на выходные «вокруг» 23 февраля предпочли 23% туристов компании. Большинство – 77% – отправятся за границу. А в целом предпочтения отдыхающих по странам на февральские праздники, по данным Level.Travel, распределились так: Россия – 23%, Таиланд, Турция – по 18%, Чехия – 11%, Индия – 6%, Андорра – 5%, Вьетнам – 4%, Доминикана, Кипр, ОАЭ, Шри-Ланка – по 3%, Израиль, Иордания, Италия – по 1%.

"Спрос на туры по сравнению с аналогичным периодом 2016 года значительно вырос. И, конечно, не последнюю роль в этом сыграли четырехдневные выходные дни 23-26 февраля. Лидерами продаж можно назвать Чехию, Италию и Россию", — рассказали в пресс-службе НТК "Интурист".

Как отметили в НТК "Интурист", всплеск продаж туров по Италии связан еще и с тем, что в конце февраля там проходит Венецианский карнавал, который традиционно привлекает большое количество туристов. По данным туроператора, популярна у туристов и Прибалтика.

По данным туроператора Coral Travel, среди российских направлений на предстоящие праздничные дни наиболее востребованы Сочи, Подмосковье, Кавминводы, Домбай и Приэльбрусье.

В Anex Tour рассказали, что популярностью у туристов пользуются Испания, Китай, ОАЭ, Азия, Грузия, Андорра и Болгария.

"Средняя стоимость поездки составляет 65-70 тыс. рублей на двоих. Средняя продолжительность поездки у нас – 7-8 дней, исключением являются короткие экскурсионные туры на 4-5 дней, например, в Стамбул, Азербайджан или Чехию", — отметили в пресс-службе Anex tour.

При этом среди российских курортов в продажах туроператоров лидирует Сочи.

Как отмечает рассказала PR-директор компании "Тез Тур" Лариса Аханова, туристы ее компании предпочитают в феврале короткие экскурсионные программы или выбирают событийный туризм. Она отметила, что сейчас в Европе проходит масса карнавалов от Венеции до Тенерифе. Выигрышно смотрится из-за отмены виз и ОАЭ.

"Сейчас туда масса недорогой перевозки, отели подтверждаются буквально за несколько минут и туристы активно бронируют. Думаем, что число туристов увеличится непосредственно перед датами вылета, потому что отмена виз автоматически сделала Эмираты направлением last minute", — отметила Л.Аханова.

У "Тез Тур" среди выездных направлений лидируют Австрия, ОАЭ, Грузия, Андорра, Прибалтика. В России туристы выбирают Подмосковье, Санкт-Петербург, экскурсионные туры по Северному Кавказу, Казань.

"Средний чек по России составляет около 15-17 тыс. рублей. В этом году рекорды популярности бьет Подмосковье в силу того, что на эти дни приходится масленичная неделя, и многие пансионаты даже становятся в стоп", — добаила Лариса Аханова.

/TOURBUS.RU