Новости «Натали Турс» по-прежнему «в долгу» перед «Трансаэро» Вчера суд второй инстанции вновь признал долг туроператора «Натали Турс» перед авиакомпанией «Трансаэро»» в размере свыше $5,8 млн

Как сообщает АТОР, 16 февраля суд второй инстанции признал долг туроператора «Натали Турс» к авиакомпании «Трансаэро»» в размере свыше $5,8 млн, отклонив аппеляцию ответчика. Ранее в минувшем ноябре Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил в полном к ОАО «АК «Трансаэро» к ООО «Натали Турс» о взыскании задолженности в размере $5 817 497, а встречный иск «Натали Турс» был отклонен. 19 января этого года в Девятом арбитражном апелляционном суде была принята к рассмотрению апелляционная жалоба ООО «Натали Турс» на данное решение. При этом предыдущие решения Арбитражного суда вызвали справедливые опасения у наших экспертов. «Это очень опасная информация, которая может негативно повлиять на репутацию «Натали Турс», одного из старейшего и профессионального игрока на рынке, - заявил нам Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон». – Самое главное для туроператора с честью и достоинством выйти из этой ситуации. Я знаю, что туроператор сейчас будет подавать апелляционную жалобу, но может получится так, что ее отклонят. Сумма большая и, на мой взгляд, необходимо путем различных юридических мероприятий попытаться ее уменьшить, заключив с кредиторами договоры реструктуризации по времени и сумме. Самое главное остаться на рынке с репутацией порядочного игрока». «Трансаэро» даже после своего ухода не перестает губить компании. Удивительная вещь, однако, получается: деньги с живой, сильной компании, которая платит налоги, хотят забрать и отдать мертвой организации», - заявилнам еще один эксперт, пожелавший остаться неназванным. Как и предполагали наши эксперты, вчера, 16 февраля, судья Девятого арбитражного апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу, принял решение оставить решение суда предыдущей инстанции без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Таким образом, согласно данному решению, «Натали Турс» по-прежнему должна АК «Траснаэро», которая находится сегодня под арбитражным управлением, свыше $5,8 млн. По мнению АТОР, следующий логичный шаг «Натали» в опротестовании данного решения – это кассационная жалоба, которая, вероятно, может быть подана в ближайшее время. Если оператор опять проиграет, что в течение двух месяцев он сможет подать вторую кассацию в коллегию Верховного Суда РФ, который, в свою очередь, может рассматривать ее в течение еще двух месяцев на предмет принятия к рассмотрению. Самая последняя инстанция, в случае отказа и в коллегии – Президиум ВС РФ. При этом, по информации АТОР, сегодня туроператор «Натали Турс» работает с юридическим лицом «Панорама Турс», а юрлицо ООО «Натали Турс» не является членом «Турпомощи», присутствуя в реестре туроператоров лишь как оператор въездного и внутреннего туризма. Юристы считают, что финальный итог дела зависит прежде всего от истинных намерений арбитражного управляющего «Трансаэро». Если это активность, призванная продемонстрировать деятельность по спасению денег акционеров, то, вероятно, «Трансаэро» удовлетворится тем, что взыскание денег с «Натали Турс» затянется или будет невозможным. Если же это намерение биться до конца за каждую копейку – говорят эксперты, то «Трансаэро» придется доказывать ответственность «Панорама Турс» за долги «Натали Турс». При этом относительно перспектив такого поворота дела опрошенные юристы затрудняются дать какие-либо прогнозы, - отмечает АТОР. /TOURBUS.RU

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