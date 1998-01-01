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17 февраля
Грузия все более популярна у наших туристов

В Москве прошла презентация, посвященная богатым туристическим возможностям Грузии


Масштабная красочная презентация прошла вчера в российской столице. В ходе мероприятия особое внимание было уделено многогранности Грузии, как туристического направления, активному развитию на российском рынке, также эксперты сделали свои прогнозы на будущее.

 

Грузия - необычайно разнообразная и интересная страна, привлекающая туристов древнейшей историей, уникальной культурой, богатой природой, ну и, конечно, гостеприимством местных жителей. «Кто-то приезжает в Грузию для того, чтобы заняться собственным здоровьем и отдохнуть на бальнеологических курортах, кто-то желает попробовать блюда национальной кухни, других манят природные богатства, памятники искусства и архитектуры, растет поток и на курорты Аджарии с прекрасными пляжами. Одним словом, каждый найдет здесь то, что ценно именно ему», - открывая презентацию, заявил  Ираклий Таварткиладзе, генеральный директор «Аджара Тур».   

     

По словам г-на Таварткиладзе, Грузия набирает популярность на российском рынке, «мы отмечаем положительную динамику и надеемся, что тенденция роста продолжится. В Грузии создана качественная инфраструктура, направление становится доступнее – в настоящее время россияне могут посещать Грузию без виз. Что касается востребованных направлений, то это Батуми,  побережье Аджарии, Боржоми и другие города. Аджария, один из самых популярных уголков Грузии, необыкновенно красива и самобытна. Это и прекрасные пляжи, целебные источники, богатое культурное наследие, вкуснейшие национальные блюда».  

  

«Если говорить о перспективах, то они хорошие, мы надеемся на значительное увеличение потока. Мы дорожим российскими туристами и делаем все возможное для того, чтобы их отдых в нашей стране был комфортным и незабываемым. Так, например, в сентябре прошлого года был открыт Euphoria Batumi Hotel, работающий по системе «все включено».


В свою очередь Лариса Аханова, PR-директор TEZ Tour, рассказала, что «Грузия  появилась в нашем портфеле  в июне 2016 года  в рамках  новой стратегии развития компании.  Без Грузии  портфель многопрофильных   туроператоров, учитывая спрос на нее,  считается неполным.   Это стабильное, безвизовое,   круглогодичное  направление,  близкое и  любимое туристами,  ровно востребованное  в  течение года,  бюджетное, так стоимость поездки начинается от  291 доллара.

 

Пока еще рано подводить полноценные итоги работы по направлению, но мы видим положительную динамику и непроходящий интерес со стороны и туристов и агентств. Около  половины  всех бронирований приходится на  экскурсионные туры с прилетом в Тбилиси,  затем  востребованы горнолыжные туры в Гудаури и Бакуриани, есть бронирования  пляжного отдыха  в Батуми.  В Грузии, очень важно выбрать правильно принимающую компанию. Мы пошли по партнерской бизнес-модели, не стали  открывать собственный офис.  Предложенный нам туристический продукт  один из самых интересных и отвечающий нашим требованиям качественного обслуживания туристов».


Агенты, принимающие участие в мероприятии также рассказали о росте интереса к Грузии.  

София Никулина, генеральный директор компании «Академ Вояж», заявила, что «спрос на Грузию растет огромными темпами. Значительно увеличился интерес со стороны корпоративных клиентов. В прошлом году мы отправили большую группу клиентов, которые раньше проводили мероприятия в Турции, они были в восторге. После того, как Турция вернулась на российский рынок, мы вновь предложили ее нашим корпоративным клиентам, но они предпочли Грузию, объяснив свой выбор многогранностью страны и желанием продолжить знакомство с ней».

 

Отмечает  возросший интерес к посещению Грузии и Елена Кривых, представитель компании «Дельфи». «Нельзя сказать, что турецкий турист массово переориентировался на Грузию, но какая-то часть точно сделала это. Грузия – отличная альтернатива Турции и мы видим колоссальный рост интереса к этой стране. Россияне стараются комбинировать экскурсионные поездки по стране с пляжным отдыхом».

       

Ольга Александрова, менеджер по работе с клиентами компании «Новстар Тур», возлагает большие надежды на сотрудничество TEZ Tour и «Аджара Тур». «Это два крупных игрока и мы надеемся, что их союз позволит сделать грузинский турпродукт еще более качественным и доступным. Интерес однозначно есть и он продолжится».

/TOURBUS.RU


Теги:

Грузия, TEZ Tour, Аджара Тур, Закавказье, Тбилиси, Батуми, экскурсионный туризм
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