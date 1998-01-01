Грузия все более популярна у наших туристов

Масштабная красочная презентация прошла вчера в российской столице. В ходе мероприятия особое внимание было уделено многогранности Грузии, как туристического направления, активному развитию на российском рынке, также эксперты сделали свои прогнозы на будущее.

Грузия - необычайно разнообразная и интересная страна, привлекающая туристов древнейшей историей, уникальной культурой, богатой природой, ну и, конечно, гостеприимством местных жителей. «Кто-то приезжает в Грузию для того, чтобы заняться собственным здоровьем и отдохнуть на бальнеологических курортах, кто-то желает попробовать блюда национальной кухни, других манят природные богатства, памятники искусства и архитектуры, растет поток и на курорты Аджарии с прекрасными пляжами. Одним словом, каждый найдет здесь то, что ценно именно ему», - открывая презентацию, заявил Ираклий Таварткиладзе, генеральный директор «Аджара Тур».

По словам г-на Таварткиладзе, Грузия набирает популярность на российском рынке, «мы отмечаем положительную динамику и надеемся, что тенденция роста продолжится. В Грузии создана качественная инфраструктура, направление становится доступнее – в настоящее время россияне могут посещать Грузию без виз. Что касается востребованных направлений, то это Батуми, побережье Аджарии, Боржоми и другие города. Аджария, один из самых популярных уголков Грузии, необыкновенно красива и самобытна. Это и прекрасные пляжи, целебные источники, богатое культурное наследие, вкуснейшие национальные блюда».

«Если говорить о перспективах, то они хорошие, мы надеемся на значительное увеличение потока. Мы дорожим российскими туристами и делаем все возможное для того, чтобы их отдых в нашей стране был комфортным и незабываемым. Так, например, в сентябре прошлого года был открыт Euphoria Batumi Hotel, работающий по системе «все включено».





В свою очередь Лариса Аханова, PR-директор TEZ Tour, рассказала, что «Грузия появилась в нашем портфеле в июне 2016 года в рамках новой стратегии развития компании. Без Грузии портфель многопрофильных туроператоров, учитывая спрос на нее, считается неполным. Это стабильное, безвизовое, круглогодичное направление, близкое и любимое туристами, ровно востребованное в течение года, бюджетное, так стоимость поездки начинается от 291 доллара.



Пока еще рано подводить полноценные итоги работы по направлению, но мы видим положительную динамику и непроходящий интерес со стороны и туристов и агентств. Около половины всех бронирований приходится на экскурсионные туры с прилетом в Тбилиси, затем востребованы горнолыжные туры в Гудаури и Бакуриани, есть бронирования пляжного отдыха в Батуми. В Грузии, очень важно выбрать правильно принимающую компанию. Мы пошли по партнерской бизнес-модели, не стали открывать собственный офис. Предложенный нам туристический продукт один из самых интересных и отвечающий нашим требованиям качественного обслуживания туристов».





Агенты, принимающие участие в мероприятии также рассказали о росте интереса к Грузии.

София Никулина, генеральный директор компании «Академ Вояж», заявила, что «спрос на Грузию растет огромными темпами. Значительно увеличился интерес со стороны корпоративных клиентов. В прошлом году мы отправили большую группу клиентов, которые раньше проводили мероприятия в Турции, они были в восторге. После того, как Турция вернулась на российский рынок, мы вновь предложили ее нашим корпоративным клиентам, но они предпочли Грузию, объяснив свой выбор многогранностью страны и желанием продолжить знакомство с ней».

Отмечает возросший интерес к посещению Грузии и Елена Кривых, представитель компании «Дельфи». «Нельзя сказать, что турецкий турист массово переориентировался на Грузию, но какая-то часть точно сделала это. Грузия – отличная альтернатива Турции и мы видим колоссальный рост интереса к этой стране. Россияне стараются комбинировать экскурсионные поездки по стране с пляжным отдыхом».

Ольга Александрова, менеджер по работе с клиентами компании «Новстар Тур», возлагает большие надежды на сотрудничество TEZ Tour и «Аджара Тур». «Это два крупных игрока и мы надеемся, что их союз позволит сделать грузинский турпродукт еще более качественным и доступным. Интерес однозначно есть и он продолжится».

/TOURBUS.RU