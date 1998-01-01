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17 февраля
В России в несколько раз вырастут компенсации авиапассажирам международных рейсов
Наши эксперты обсуждают информацию  об изменении норм Воздушного кодекса РФ в соответствии с международными требованиями

Авиакомпании увеличат выплаты пассажирам, пострадавшим по вине перевозчика. Так, размер компенсации за гибель и причинение вреда здоровью пассажиров международных авиарейсов вырастет до 8,8 миллиона рублей, за задержку рейса — до 367 тысяч, за утрату багажа — до 88 тысяч рублей. Такие изменения связаны с тем, что Россия в скором времени присоединится к Монреальской конвенции по воздушным перевозкам. Профильный комитет Госдумы по международным делам намерен рекомендовать к принятию соответствующий законопроект.

 

«Мы рассмотрим законопроект на заседании комитета 16 февраля, к участию приглашены представители Минтранса. Соответственно, на заседание палаты вопрос может быть вынесен в феврале-марте», - заявил глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий газете «Известия».

Документ о ратификации приводит нормы Воздушного кодекса РФ в соответствие с международными требованиями. Сейчас Россия является участницей Варшавской конвенции 1929 года, нормы которой в значительной мере устарели.

 

Ратификация Монреальской конвенции — давно назревший шаг, который приводит законодательство РФ в соответствие с мировой практикой, страховой рынок давно готов к этому, рассказали опрошенные «Известиями» страховщики.

 

Проблем с фактическим введением в действие Монреальской конвенции не предвидится, так как крупные авиакомпании уже сейчас имеют страховую защиту не меньше, чем лимиты по ней, подчеркнул начальник управления страхования космических и авиационных рисков СПАО «Ингосстрах» Вадим Семеньков.

«Будет внесена ясность в вопрос об обязанности авиакомпаний покупать полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика), если у них уже есть адекватное страхование ответственности в соответствии с международными договорами на условиях не хуже, чем ОСГОП», — сказал он.

 

Влияние ратификации на стоимость авиабилетов зависит от того, решит ли российское правительство распространить требования конвенции на внутренние перевозки, отметил вице-президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Михаил Шелюбский.

 «Многое зависит от того, как именно будет осуществлена реализация требований конвенции в российском законодательстве. Если ее действие будет распространяться исключительно на международные полеты, то ситуация изменится не сильно. Но в некоторых странах — участницах конвенции эти положения распространили и на внутренние перевозки. Если у нас впоследствии решат сделать то же самое, это может привести к росту тарифов», — пояснил он.

 

«Говорить о том, что Россия присоединится к международной конвенции, пока рано, это очень глубокий вопрос, и здесь требуется детальная оценка, - говорит наш авиаэксперт. – Да, если это произойдет, это существенно увеличит преимущества пассажира.

Популярная функция  - добровольный отказ от полета (когда перевозчики перепродают билеты на те или иные рейсы) – позволит пассажиру при переносе рейса получить компенсацию в размере 400 евро».

  

«Нет причин сомневаться, что Россия  может присоединиться к Монреальской конвенции по воздушным перевозкам, сейчас она следует более старой конвенции, - рассказал еще один наш авиаэксперт.

Монреальская конвенция предполагает большую ответственность перевозчиков перед пассажирами. Стоит отметить, что любое увеличение компенсации так или иначе будет переложена на плечи пассажиров и, безусловно, отразится на цене авиабилета».

/TOURBUS.RU     

 


Теги:

Авиакомпании, Законодательство, Госдума, Компенсации авиапассажирам
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