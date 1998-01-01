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17 февраля
В России в несколько раз вырастут компенсации авиапассажирам международных рейсов
Наши эксперты обсуждают информацию об изменении норм Воздушного кодекса РФ в соответствии с международными требованиями
Авиакомпании увеличат выплаты пассажирам, пострадавшим по вине перевозчика. Так, размер компенсации за гибель и причинение вреда здоровью пассажиров международных авиарейсов вырастет до 8,8 миллиона рублей, за задержку рейса — до 367 тысяч, за утрату багажа — до 88 тысяч рублей. Такие изменения связаны с тем, что Россия в скором времени присоединится к Монреальской конвенции по воздушным перевозкам. Профильный комитет Госдумы по международным делам намерен рекомендовать к принятию соответствующий законопроект.
«Мы рассмотрим законопроект на заседании комитета 16 февраля, к участию приглашены представители Минтранса. Соответственно, на заседание палаты вопрос может быть вынесен в феврале-марте», - заявил глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий газете «Известия».
Документ о ратификации приводит нормы Воздушного кодекса РФ в соответствие с международными требованиями. Сейчас Россия является участницей Варшавской конвенции 1929 года, нормы которой в значительной мере устарели.
Ратификация Монреальской конвенции — давно назревший шаг, который приводит законодательство РФ в соответствие с мировой практикой, страховой рынок давно готов к этому, рассказали опрошенные «Известиями» страховщики.
Проблем с фактическим введением в действие Монреальской конвенции не предвидится, так как крупные авиакомпании уже сейчас имеют страховую защиту не меньше, чем лимиты по ней, подчеркнул начальник управления страхования космических и авиационных рисков СПАО «Ингосстрах» Вадим Семеньков.
«Будет внесена ясность в вопрос об обязанности авиакомпаний покупать полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика), если у них уже есть адекватное страхование ответственности в соответствии с международными договорами на условиях не хуже, чем ОСГОП», — сказал он.
Влияние ратификации на стоимость авиабилетов зависит от того, решит ли российское правительство распространить требования конвенции на внутренние перевозки, отметил вице-президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Михаил Шелюбский.
«Многое зависит от того, как именно будет осуществлена реализация требований конвенции в российском законодательстве. Если ее действие будет распространяться исключительно на международные полеты, то ситуация изменится не сильно. Но в некоторых странах — участницах конвенции эти положения распространили и на внутренние перевозки. Если у нас впоследствии решат сделать то же самое, это может привести к росту тарифов», — пояснил он.
«Говорить о том, что Россия присоединится к международной конвенции, пока рано, это очень глубокий вопрос, и здесь требуется детальная оценка, - говорит наш авиаэксперт. – Да, если это произойдет, это существенно увеличит преимущества пассажира.
Популярная функция - добровольный отказ от полета (когда перевозчики перепродают билеты на те или иные рейсы) – позволит пассажиру при переносе рейса получить компенсацию в размере 400 евро».
«Нет причин сомневаться, что Россия может присоединиться к Монреальской конвенции по воздушным перевозкам, сейчас она следует более старой конвенции, - рассказал еще один наш авиаэксперт.
– Монреальская конвенция предполагает большую ответственность перевозчиков перед пассажирами. Стоит отметить, что любое увеличение компенсации так или иначе будет переложена на плечи пассажиров и, безусловно, отразится на цене авиабилета».
/TOURBUS.RU
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