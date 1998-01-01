Новости В России в несколько раз вырастут компенсации авиапассажирам международных рейсов Наши эксперты обсуждают информацию об изменении норм Воздушного кодекса РФ в соответствии с международными требованиями

Авиакомпании увеличат выплаты пассажирам, пострадавшим по вине перевозчика. Так, размер компенсации за гибель и причинение вреда здоровью пассажиров международных авиарейсов вырастет до 8,8 миллиона рублей, за задержку рейса — до 367 тысяч, за утрату багажа — до 88 тысяч рублей. Такие изменения связаны с тем, что Россия в скором времени присоединится к Монреальской конвенции по воздушным перевозкам. Профильный комитет Госдумы по международным делам намерен рекомендовать к принятию соответствующий законопроект. «Мы рассмотрим законопроект на заседании комитета 16 февраля, к участию приглашены представители Минтранса. Соответственно, на заседание палаты вопрос может быть вынесен в феврале-марте», - заявил глава Комитета по международным делам Леонид Слуцкий газете «Известия». Документ о ратификации приводит нормы Воздушного кодекса РФ в соответствие с международными требованиями. Сейчас Россия является участницей Варшавской конвенции 1929 года, нормы которой в значительной мере устарели. Ратификация Монреальской конвенции — давно назревший шаг, который приводит законодательство РФ в соответствие с мировой практикой, страховой рынок давно готов к этому, рассказали опрошенные «Известиями» страховщики. Проблем с фактическим введением в действие Монреальской конвенции не предвидится, так как крупные авиакомпании уже сейчас имеют страховую защиту не меньше, чем лимиты по ней, подчеркнул начальник управления страхования космических и авиационных рисков СПАО «Ингосстрах» Вадим Семеньков. «Будет внесена ясность в вопрос об обязанности авиакомпаний покупать полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика), если у них уже есть адекватное страхование ответственности в соответствии с международными договорами на условиях не хуже, чем ОСГОП», — сказал он. Влияние ратификации на стоимость авиабилетов зависит от того, решит ли российское правительство распространить требования конвенции на внутренние перевозки, отметил вице-президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Михаил Шелюбский. «Многое зависит от того, как именно будет осуществлена реализация требований конвенции в российском законодательстве. Если ее действие будет распространяться исключительно на международные полеты, то ситуация изменится не сильно. Но в некоторых странах — участницах конвенции эти положения распространили и на внутренние перевозки. Если у нас впоследствии решат сделать то же самое, это может привести к росту тарифов», — пояснил он. «Говорить о том, что Россия присоединится к международной конвенции, пока рано, это очень глубокий вопрос, и здесь требуется детальная оценка, - говорит наш авиаэксперт. – Да, если это произойдет, это существенно увеличит преимущества пассажира. Популярная функция - добровольный отказ от полета (когда перевозчики перепродают билеты на те или иные рейсы) – позволит пассажиру при переносе рейса получить компенсацию в размере 400 евро». «Нет причин сомневаться, что Россия может присоединиться к Монреальской конвенции по воздушным перевозкам, сейчас она следует более старой конвенции, - рассказал еще один наш авиаэксперт. – Монреальская конвенция предполагает большую ответственность перевозчиков перед пассажирами. Стоит отметить, что любое увеличение компенсации так или иначе будет переложена на плечи пассажиров и, безусловно, отразится на цене авиабилета». /TOURBUS.RU

Теги: Авиакомпании, Законодательство, Госдума, Компенсации авиапассажирам Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка