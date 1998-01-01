Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Сингапур вырос за год на 10% Наши эксперты комментируют заметный рост интереса наших туристов к посещению Сингапура и соседних с ним стран

Количество туристов и доходы от туризма в Сингапуре в минувшем году превысили прогнозы и достигли исторического максимума, сообщили нам в пресс-службе Совета по туризму Сингапура. Так, число посетивших страну туристов увеличилось на 7,7% до 16,4 млн человек, а доходы от туризма возросли на 13,9% и составили $24,8 млрд. Высокий уровень доходов от туризма стал результатом того, что в прошедшем году путешественники больше тратили на питание, напитки, покупки и жилье. Кроме того, в 2016 году Сингапур посетили более 70.400 туристов из России, что на 10,3% больше, чем в 2015 году. Исполнительный директор Совета по туризму Сингапура г-н Лайонел Йео отметил: «Мы очень рады, что туристический сектор в 2016 году продемонстрировал столь положительные результаты. Несмотря на ряд сложностей – например, менее высокие финансовые показатели основных для Сингапура рынков и вспышку вируса Зика, – стране удалось привлечь большее количество посетителей, которые внесли вклад в ее экономическое развитие». Как сообщается, в число рынков, показавших наибольший абсолютный рост туристического потока в 2016 году, вошли: Китай (36%), Индонезия (6%) и Индия (8%). Кроме того, Индия превзошла показатели Австралии и на этот раз заняла четвертое место по количеству пребывающих в Сингапур туристов. Наиболее значительное сокращение туристического потока показали Гонконг (-12%), Малайзия (-2%), Австралия (-2%), Южная Корея (-2%) и Япония (-1%). Снижение числа туристов из Гонконга, в основном, вызвано меньшей экономической активностью страны, а из Малайзии – обесцениванием национальной валюты – ринггита. Укреплению позиций динамичного туристического сектора Сингапура поспособствовало открытие новых культурных и развлекательных заведений, таких как KidZania, постоянная цифровая экспозиция Future World в музее искусства и науки (Art Science Museum) комплекса Marina Bay Sands и квартал COMO Dempsey. Кроме того, в 2016 году был опубликован гид «Мишлен» по Сингапуру, обновлены познавательные программы Центра наследия Китайского квартала, а клуб Zouk теперь приветствует посетителей на новом месте - на набережной Clarke Quay. В 2016 году Совет по туризму Сингапура поддержал более 410 бизнес-мероприятий, что на 15% больше, чем в 2015 году. Данные мероприятия привлекли свыше 343 000 посетителей и $611 млн доходов – на 20% и 28% больше, чем в прошлом году. В 2016 году пассажиропоток круизной индустрии Сингапура вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и достиг 1,2 млн человек. Кроме того, в этот период было запущено 10 новых круизных маршрутов через Сингапур. По оценкам Совета по туризму Сингапура, доходы от туризма в 2017 году достигнут примерно $25,1–$25,8 млрд (до +4%), а туристический поток из-за рубежа составит от 16,4 до 16,7 млн человек (до +2%). Начальник отдела продаж компании Oriental Discovery Наталья Дальбинова рассказала, что "поток в Сингапур действительно несколько увеличился по сравнению с провальными 2014-2015 годами. При этом туристы редко используют Сингапур, как самостоятельное направление, оно больше транзитное. Многие комбинируют город с пляжными направлениями, туристы нашей компании летают через Сингпур в Австралию и Новую Зеландию".



Геннадий Косарев, вице-президент туроператора "Натали Турс", также фиксирует рост потока в Сингапур. При этом он отмечает, что "здесь мы говорим скорее об увеличении потока в близлежащие к Сингапуру страны, такие как Бали, Филиппины. Туристы летят сюда через Сингапур и часто останавливаются здесь на пару дней, ведь в Сингапуре предусмотрен безвизовый въезд".



Солидарен с коллегами и Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании "Открытие". "Сингапур - стабильное транзитное направление. Туристы часто используют сингапурский "стоп-овер", проводят в городе один - два дня. Да, сейчас поток в окружающие Сингапур страны восстанавливаться, оттого и Сингапур получает дополнительные объемы российского потока". /TOURBUS.RU

Теги: Сингапур, Юго-Восточная Азия, Сингапурские авиалинии, Выездной туризм, Туристическая статистика Назад к списку новостей

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