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17 февраля
Meridiana полетит из Москвы в Милан и на Сардинию
Наши эксперты обсуждают востребованность новых российских рейсов итальянского авиаперевозчика
Итальянская авиакомпания Meridiana начнет рейсы из Москвы в Милан в марте и в Олбию — в июне, - сообщает портал «Рамблер. Путешествия».
Первый рейс Милан (Мальпенса) — Москва (Домодедово) запланирован на 22 марта. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. С мая добавится рейс по воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 35 минут.
С 4 июня Meridiana начнет выполнять рейсы из Москвы в Олбию на Сардинии. Рейсы будут выполняться по воскресеньям (из Олбии — по субботам). Время в полете — около 4 часов.
Напомним, что авиакомпания Meridiana — второй по пассажиропотоку перевозчик Италии. Выполняет рейсы по Европе, а также на курорты Карибского моря.
«Италия - привлекательное и универсальное направление, по ряду причин пока не в полном объеме исследованное российскими туристами. Поэтому заявленное авиасообщение Сардинии с Москвой пойдет только на пользу выездному туризму и турпотоку в страну.
Мы вышли на итальянский рынок с лета 2016 года с экскурсионными турами, в этом же году планируем расширить свое присутствие пляжными предложениями на Лигурийское побережье и остров Сицилия», - рассказали нам в пресс-службе Anex Tour.
«Появление двух новых маршрутов в расписании итальянского перевозчика интересно в первую очередь самостоятельным пассажирам и деловым путешественникам, у них будет возможность большего выбора авиакомпаний при планировании своих поездок. Наши экскурсионные программы в Италию формируются на базе ежегодной полетной программы в Римини или в Неаполь.
Что касается Сардинии, этот рейс существует много лет подряд. Мы - лидеры на направлении, в том числе за счет наших офисов в Литве и Болгарии. Из Москвы мы формируем собственную полетную программу, начиная с июня месяца.
В целом перевозки на направлении хватает, учитывая, что в Олбию и Кальяри со стыковкой летает и национальный авиаперевозчик, и крупные международные компании, и европейские лоукостеры», - говорит Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour.
Геннадий Косарев, вице-президент туроператора «Натали Турс», в успехе рейсов не сомневается: «Рейсы на Олбию уже распроданы на 90%, направление достаточно востребовано на российском рынке, хорошая загрузка рейсов обещает быть и на Милан.
Здесь перевозчик будут конкурировать с «Аэрофлотом» и «Победой»; опять же, последняя летает в Бергамо под Миланом. Спрос на этом направлении достаточно высокий, поэтому в успехе пока сомневаться не приходится».
"Это просто замечательная новость. Надеюсь, что наконец будет положен конец монополизму «Аэрофлота» и Alitalia на миланском направлениии хоть немного, но цены снизятся. Хочется в это верить. У людей появится альтернатива, - говорит Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа".
- По поводу Сардинии – это вообще беспроигрышный вариант. Перевозка будет востребована. Не известно, поднимут ли чартеры на Сардинию, но уже будет прямой перелёт туда. Теперь туроператоры подумают, а стоит ли ставить туда чартеры, рисковать, если есть такая замечательная авиакомпания.
/TOURBUS.RU
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