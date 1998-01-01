Словения и Россия станут туристическими партнерами

Наши эксперты обсуждают нынешнее состояния турпотока в Словению на фоне информации о подписании договора о сотрудничестве между нашими странами в области туризма

Глава Ростуризма Олег Сафонов и президент Словении Борут Пахор подписали договор о сотрудничестве между двумя странами в области туризма, сообщается на сайте ведомства.

Согласно программе, в 2017-2018 гг. стороны будут работать на увеличение турпотока между Россией и Словенией, совместно продвигать национальные турпродукты, обмениваться информацией в области туризма, повышения и квалификации профессиональных кадров и др.

Также планируется оказывать содействие взаимному участию российских и словенских туристских организаций в международных выставках и других профильных мероприятиях, проводимых при поддержке национальных туристских администраций двух государств.

"Приоритетная задача развития сотрудничества Ростуризма с туристическими властями Словении заключается в том, чтобы россияне, заинтересовавшиеся предложениями этой страны в части горнолыжного, культурно-познавательного и других видов туризма, могли воспользоваться ими с максимальным комфортом и наилучшим сочетанием цены и качества", — цитирует сайт слова Олега мСафонова.

Со своей стороны, отметил он, Ростуризм будет прилагать усилия к тому, чтобы повышать привлекательность России как места отдыха и путешествий для словенцев. Взаимные меры по повышению качества и эффективности продвижения национальных турпродуктов будут способствовать интенсификации туристического обмена между двумя странами, добавил глава Ростуризма.

Отметим, что, по данным Росстата, количество граждан Словении, посетивших Россию с целью туризма, за 9 месяцев 2016 года составило 7289 человека, что на 2% меньше, чем в тот же период предыдущего года. Число российских туристов, посетивших Словению за 9 месяцев 2016 года, составило 12230 (минус 7%).

Ольга Шевченко, генеральный директор компании «Ренэ Турс», в беседе с нами позитивно оценила новость о сотрудничестве России и Словении в области туризма. Эксперт отметила, что «спрос на направлении активизировался, появилась глубина продаж, которая сейчас достигает августа, в прошлом году об этом даже речи не шло. Основные причины положительной динамики – укрепившийся рубль, а также частое упоминание страны в прессе. Словения «на слух»у и туристам хочется посетить этот удивительный многогранный регион.

Идут нам на встречу и местные отельеры, предоставляют скидки, раньше такого не было. Если говорить о предпочтениях, то туристы, как правило, едут в страну с целью оздоровления (самый популярный курорт Рогашка Слатина), в сегменте лечебного туризма мы фиксируем наибольший прирост, также пользуется спросом комбинированные туры (лечение+озера+море).

Мы надеемся, что по итогам года мы получим хороший результат, все необходимое для этого есть».

Светлана Муромская, руководитель направления Словении компании «Ванд», в свою очередь, отметила, «что продажи по Словении стабилизируются, мы отмечаем тенденцию на увеличение, большую активность по раннему бронированию, чем годом ранее.

Но нужно понимать, что глобального увеличения не может быть, поскольку в Словению летает из россии лишь один перевозчик - авиакомпания Adria . Соответственно ни о каком «горении» мест речи не идет, к тому же провозные емкости сокращаются.

При этом Словения никогда не была бюджетным направлением, в сезон стоимость авиабилетов находится на уровне 500 евро, сейчас можно приобрести билеты за 290 – 370 евро, что также далеко не бюджетно для европейских направлений. Конечно, летом перевозки становится больше и цены адекватнее, туристы летят в Словению через Италию или Хорватию, но все равно говорить о значительном увеличении продаж я бы не стала.

Да, прирост будет, прежде всего за счет постоянных клиентов (Словения - возвратное направление, объем возвратности достигает 70%), которые в последние два года отказывались от поездок по причине высокого курса евро, сейчас они возвращаются. И рост произойдет именно за счет них, а не за счет сотрудничества наших стран в области туризма».

Людмила Блинкова, руководитель отдела по лечебным турам «Веди Тур Групп», также говорит о хороших продажах туров в Словению: «Словения имеет своего клиента, которые активно начали возвращаться на направление после перерыва, вызванного кризисными явлениями. Активно бронируются лечебные туры, думаю, что тенденция роста продолжится.

Недавно мы проводили встречу с агентами, где присутствовали представители турбизнеса Словении, и отметили высокую заинтересованность агентов в этом продукте».

/TOURBUS.RU