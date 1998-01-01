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Опубликован рейтинг отечественных онлайн-трэвел брендов

Наши эксперты комментируют топ-25 упоминаемости в России брендов онлайн-туризма, составленный агентством «ТурСтат»

Агентство «ТурСтат» предоставило нашему порталу рейтинг самых упоминаемых брендов российского рынка онлайн-туризма.

Рейтинг был составлен по данным цитирований (упоминаний) брендов в поисковом сервисе Яндекс.Новости с 1 января 2016 по 13 февраля 2017 года.

В первую десятку самых цитируемых онлайн-трэвел брендов в России вошли сервисы RoomGuru, TripAdvisor, Aviasales, BlaBlaCar, Booking.com, Skyscanner, Momondo, Туту.ру, OneTwoTrip и Biletix.

В топ-25 брендов рынка онлайн-трэвел в России вошли 8 иностранных и 17 российских брендов. В топ-25 при этом оказались 10 сервисов поиска и покупки авиабилетов, шесть сервисов поиска и бронирования отелей и другие онлайн-сервисы планирования путешествий.

Самые цитируемые бренды онлайн-трэвел в России:

1. RoomGuru, число упоминаний (цитирований) в Яндекс.Новости - 3375

2. TripAdvisor - 3056

3. Aviasales - 2073

4. BlaBlaCar - 2017

5. Booking.com - 1960

6. Skyscanner - 1350

7. Momondo - 1339

8. Туту.ру - 1174

9. OneTwoTrip - 1092

10. Biletix - 737

11. Trivago - 617

12. Expedia - 542

13. Oktogo - 523

14. Kayak - 507

15. Level Travel - 314

16. Hotels.com - 310

17. DaTravel - 300

18. Яндекс.Путешествия - 273

19. Busfor - 243

20. Ozon Travel - 235

21. Слетать.ру - 234

22. Связной Трэвел - 207

23. Hotelllook - 195

24. AnywayAnyday - 193

25. Travelata - 77

Как отметила, комментируя нашему порталу этот рейтинг, PR-директор онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com Светлана Баранова, «на мой взгляд, рейтинг достаточно объективен, данные туристические онлайн-сервисы действительно – в числе самых встречаемых в российских СМИ за прошедший год.

Однако стоит отметить, что топ лидеров рейтинга составлен лишь на основе количества упоминаний бренда в сервисе Яндекс.Новости, то есть речь идет лишь об упоминаемости этих брендов в СМИ.

Он не учитывает упоминания в блогах и социальных сетях, которые также используются многими компаниями в качестве маркетинговых каналов для рекламы и PR-продвижения продуктов и услуг.

В прошлом году аналогичный рейтинг на основе данных сервиса Яндекс.Новости составил портал Travel.ru. Тогда рейтинг выглядел несколько иначе - в число лидеров вошли такие сервисы, как Oktogo, Momondo, Biletix, Связной Трэвел, DaTravel.com, Ozon.Travel, Blablacar, Level.Travel и Kayak».

"В целом рейтинг кажется объективным, разве что последовательность в десятке рейтинга, на мой взгляд, немного необычна. Если я ориентируюсь на рейтинг популярности брендов, тогда, на мой взгляд, первая пятерка была бы такой: Booking.com, Aviasales, TripAdvisor, Skyscanner, Туту.ру. Но поскольку речь об упоминаниях в новостях, то рейтинг может быть вполне правдоподобным", - говорит Илья Отькало, генеральный директор, генеральный директор компании Tourex.me.

Наконец, Леонид Пустов, главный редактор коллективного блога профессионалов онлайн-трэвел TRAVELHUBR, отметил: "по моим данным, должны входить в топ также OZON.travel и сервис бронирования жилья AirBNB".

/TOURBUS.RU