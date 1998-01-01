Новости Западная Эстония привлечет россиян разнообразной музыкой и вкусной едой Богатые туристические возможности Западной Эстонии были представлены в ходе презентации, прошедшей в Северной столице

Представляя 15 февраля в Петербурге туристические возможности Западной Эстонии, гости из соседней страны сделали акцент на обширной культурной программе предстоящего сезона и новинках, ориентированных на самые разные интересы. Предваряя выступления специалистов, генеральный консул Эстонии в Петербурге Яанус Кирикмяэ констатировал, что в последнее время явно наблюдается рост интереса россиян к отдыху в этой прибалтийской стране. Его слова подтверждает и статистика Центра развития туризма Эстонии, согласно которой в 2016-м удалось переломить негативную тенденцию двух последних лет и вывести турпоток из России в плюс. Так, по его данным, в прошлом году в Эстонии побывало около 201 тыс. россиян, которые осуществили в стране примерно 413 тыс. ночевок. Показательно, что Таллин притягивает не менее 45% от всех россиян, еще 20% приходится на желающих посетить регион Ида-Вирумаа, 9% - на Южную Эстонию, а по 6% распределяют между собой западная и северная части страны. При этом, говоря о перспективах сезона 2017 года, эстонские эксперты уверены, что поток гостей из России будет расти. А для того, чтобы это происходило, организаторы местного туризма готовы предложить россиянам не только традиционный «пляжный» и санаторный виды отдыха, но и гастрономические туры, а также посещение массы культурных событий. В частности, мэр Хаапсалу Урмас Суклес заявил, что в 2017 году сразу на нескольких площадках города впервые состоится большой фестиваль музыки Чайковского. «Поскольку Хаапсалу связан с его именем и у нас есть мемориальная скамья на том месте, откуда маэстро любил наблюдать за восходом солнца и лебедями, новый фестиваль вовсе не случайно посвящен музыке Чайковского, - говорит Урмас Суклес. – Состоятся несколько больших концертов, а на озере в центре города организаторы покажут 45-минутную версию балета «Лебединое озеро». А в один из дней фестиваля состоится концерт «Чайковский и джаз», на котором пришедшие услышат произведения великого композитора в оригинальном исполнении. Кроме того, в конце июля в Хаапсалу организуют новый рок-фестиваль, на который уже приглашено множество звезд, голоса которых хорошо знакомы россиянам, а буквально через неделю там же состоится фестиваль «Августовский блюз». В свою очередь, на Сааремаа Неделя оперы состоится в середине июля, а в Пярну международный оперный фестиваль пройдет уже в мае. Кроме того, в курортной столице Эстонии туристов ждут фестиваль губной гармошки, а также музыкальный фестиваль Академии Ярви. «При этом мы собираемся привлекать гостей из России не только музыкой, но и едой, - добавила представитель Пярну (на фото) Валерия Мясоедова. – В течение всего сезона у нас в городе будут проходить «вкусные» фестивали, в рамках которых за определенную цену каждый желающий сможет попробовать оригинальные блюда, подготовленные нашими кулинарами». Среди них она отметила проходящую в апреле пярнусскую неделю ресторанов, фестиваль Grillfest в июне, а также Неделю кафе в октябре. /TOURBUS.RU

Теги: Эстония, Пярну, Хаапсалу, Таллин, Сааремаа , Спа, Оздоровительный туризм Назад к списку новостей

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