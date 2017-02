Новости Российский турбизнес просит испанские власти вернуть в регионы визовые центры Наши эксперты комментируют письмо РСТ о необходимости восстановить систему региональных визовых центров Испании на фоне высокого спроса на отдых в этой стране

Российский союз туриндустрии обратился к властям Испании с письмом, в котором просит увеличить число визовых центров в России, сообщила в СМИ пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. Она напомнила, что число визовых центров Испании резко сократилось в российских регионах с приходом нового подрядчика МИД Испании по приему визовых обращений BLS International Services Ltd. ранее визовые центры обслуживала компания VFS). С начала работы BLS 17 декабря 2016 года, прием заявлений на выдачу испанской визы одновременно прекратили визовые центры в 24 городах России. Подать документы стало возможно только в Москве и Петербурге. Лишь с 1 февраля 2017 года офисы BLS открылись в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону. По словам Ирины Тюриной, в этой ситуации РСТ счел необходимым выразить свою озабоченность министру иностранных дел и международного сотрудничества Испании А. Дастису Кеседо. "Нынешнего количества визовых центров для России недостаточно. Учитывая необходимость личного присутствия заявителя для сдачи биометрических данных, процедура получения испанской визы для жителей многих российских городов и регионов резко осложнилась. Российские туроператоры по Испании вынуждены были приостановить формирование чартерных полетных программ из Перми, Воронежа, Самары и других городов. По данным турагентов, туристы все чаще отказываются от планов посетить Испанию в пользу других стран и курортов, более доступных в плане оформления виз", – говорится в письме главе МИД Испании, подписанном президентом РСТ Сергеем Шпилько. РСТ указывает также на участившиеся нарекания на работу визовых центров Испании со стороны туристов и турбизнеса. Помимо очередей и трудностей дозвона в call-центр, люди жалуются на небрежность в работе с документами и персональными данными, а также ликвидацию доступных прежде таких дополнительных сервисов, как фотокабинки, курьерская доставка, оформление медицинских страховок. "До начала сезонного спроса на туры в Испанию остается мало времени, и мы просим рассмотреть вопрос о расширении перечня российских городов, где могли бы функционировать визовые офисы Испании, исходя из перспектив организации чартерных программ.А также принять меры к скорейшему налаживанию работы по оформлению испанских виз на том же высоком уровне, на котором эта работа велась в течение последних 10 лет", – говорится в письме РСТ. Отметим также, что, по информации «Интерфакса», во вторник испанская газета El Confidencial опубликовала очередной материал о неудовлетворительной работе визовых центров Испании за рубежом. По мнению издания, сбой вызван заменой VFS Global на BLS International Services Ltd. В январе El Confidencial уже писала, что новые визовые центры Испании не соответствуют международным стандартам: большие очереди, невозможность получить квалифицированную консультацию, дозвониться по телефонам call-центров BLS, получить ответ по электронной почте и т.д. Кроме того, как писала испанская пресса, материнская структура BLS – компания BLS Management Solutions Private Ltd. – оказалась замешанной в Индии в громком скандале с незаконной торговлей персональными данными абонентов телефонных сетей. Вера Бастракова, исполнительный директор компании «Самараинтур», в беседе с нашим порталом поддержала инициативу РСТ об открытии визовых центров в регионах. Эксперт заявила, что «отсутствие визовых центров Испании в Самаре – злободневный вопрос, сдерживающий спрос. Если Испания не хочет потерять поток туристов из российских регионов, нужно срочно открыть визовые центры. Нам каждый день звонят туристы и узнают, когда же откроют визовые центры, поскольку ехать в Москву для оформления визы никто не хочет, ведь это время и деньги. Спрос на Испанию сейчас хороший, но, сталкиваясь с невозможностью оформления визы, многие туристы переориентируются на другие направления. К тому же Самара аккумулирует достаточно большой регион, у нас оформляют визы в Испанию туристы из Оренбурга, Ульяновска, Башкортостана. Мы очень надеемся, что визовые центры скоро вновь начнут свою работу». Елена Шперкина, директор фирмы международного туризма «Валида» из Перми, поддерживает коллегу: «Отсутствие визовых центров Испании реально сдерживает спрос. Туристы уже планируют свои летние отпуска и даже готовы ждать открытия визовых центров, но им нужна конкретика, а мы ее дать не можем. Поэтому многие из них принимают решение лететь в другие страны. Совершенно непонятно – неужели Испания готова терять значительные объемы российского турпотока?». Напомним, что в 2016 году Испанию посетило более миллиона россиян (+2,2%). В этом году туроператоры также фиксируют активный спрос на летнюю Испанию. /TOURBUS.RU

Теги: Испания, Визовые центры, РСТ, Сергей Шпилько, BLS International Services Ltd, Выездной туризм, Шенген Назад к списку новостей

