Новости Российской-японский туризм выходит на новый уровень Первая российско-японская конференция по туризму, приуроченная к открытию Национального офиса Японии по туризму, прошла вчера в российской столице

Вчера в столичном «Президент-отеле» прошла представительная российско-японская конференция по туризму, приуроченная к открытию в России Национального офиса Японии по туризму. Конференцию открыл глава Ростуризма Олег Сафонов. «Я уверен, - что упрощениее визового режима с Японией , а также проведение в 2018 году Перекрестного года туризм Россия — Япония и Япония-Россия положительно скажется на объёме взаимных турпотоков. Кроме того, в рамках долгосрочной программы Visit Russia в конце 2017-го или начале 2018-го года мы намерены открыть офис Ростуризма в Японии». Как известно, с 1 января 2017 года расширен круг лиц, который может получить многократные визы для краткосрочного пребывания в Японии — теперь в него входят учёные, деятели культуры и бизнесмены. Срок действия таких виз продлен с трёх до пяти лет. Кроме того, однократного разрешения на въезд в Японию, будут выдаваться многократные визы на три года на срок пребывания в стране до 30 дней. Для получения краткосрочных виз россиянам теперь не требуется письма от гаранта, если поездка финансируется за свой счет. Тем не менее, добавил г-н Сафонов, показатели взаимного турпотока сегодня очень низки — до 150 тысяч из России в Японию и около 100 тысяч в обратном направлении, что явно не соответствует туристическому потенциалу обеих стран. Ведущее место в нём занимают культурно-познавательный туризм, а рост турпотока должен произойти за счёт медицинского, промышленного, космического и гастрономического туризма. «В настоящее время в Японии разрабатывается новая стратегия развития туризма, - сказал в ответ заместитель министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хироши Табата, - целью которой является существенный рост иностранного турпотока в Японию. Так, к 2022 году мы рассчитываем принять до 40 миллионов иностранных туристов, а вложения в туристическую отрасль превысят 8 млн. иен. Особое внимание мы будем уделять природе, культуре, кухне и климату нашей страны». Особое внимание обратил г-н Табата на то, чего больше всего не хватает японским туристам в России, особенно — в недалёких от Японии Приморском и Хабаровском краях. Речь идёт прежде всего о том, что, например, на улицах российских городов (а также в музеях, ресторанах, на картах) практически невозможно найти информацию и в особенности туристическую навигацию на японском или английском языках. Тему гастрономического туризма развил президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, который обратил внмание прежде всего на то, что в Японии больше всего «звёздных» ресторанов Michelin (больше, чем во Франции!), а в России больше всего в мире ресторанов японской кухни, что свидетельствует об огромном интересе к японской кухне в России — особенно среди молодёжи. «Однако, - самокритично отметил г-н Гелибтерман, - абсолютное большинство этих ресторанов предлагает не аутентичную японскую кухню, а представление своих хозяев о ней. В тех блюдах, что подаются в них, отсутствуют главное, что присуще японской кухне — качество и внимание к малейшим деталям». Японские эксперты в свою очередь отметили, что в Японии растёт интерес к русской кухне — обсуждается вопрос о проведении в 2018 или 2019 годах «взаимных кулинарных недель», а также о том, чтобы Япония стала специальным приглашённым гостем Российских кулинарных недель. Кроме того, на конференции обсуждались общие вопросы российско-японского сотрудничества, о котором рассказал начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровскин, а также круизный туризм как вектор развития сотрудничества между Россией и Японий — его представил заместитель директора Департамента туризма Приморского края Владимир Щур. Завершило конференцию подписание Программы совместных действий между Федеральным агентством по туризму и Агентством по туризму Японии. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка