Новости Горячие новости Минтранс разрешил "Победе" летать в Аланью но отказал в допуске на рейсы в Рим/ Для въезда в ОАЭ дети граждан России должны иметь собственный загранпаспорт/ МИД предупредил наших туристов о забастовках в Италии 23 февраля

Минтранс разрешил "Победе" летать в Аланью но отказал в допуске на рейсы в Рим Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ выдала авиакомпании "Победа" допуск на регулярные рейсы из Москвы в турецкий курортный город Аланья, говорится в материалах, опубликованных сегодня на сайте Росавиации. Перевозчик сможет летать в аэропорт Газипаша до семи раз в неделю. В настоящее время регулярного авиасообщения между Москвой и Аланьей нет. Также "Победа" получила допуск на рейсы из Санкт-Петербурга в Батуми — до трех раз в неделю. При этом комиссия отказалась выдавать "Победе" допуск на рейсы в аэропорт "Чампино" в 15 км к юго-востоку от центра Рима, говорится в материалах. Начать полеты туда "Победа" планировала в летнем сезоне IATA-2017. Для въезда в ОАЭ дети граждан России должны иметь собственный загранпаспорт Информация об этом появилась на странице в Facebook Генерального консульства России в Дубае. В сообщении напомнили, что с 1 февраля россияне могут получить визу в ОАЭ в аэропорту по прибытию и находиться в Эмиратах по ней не более 30 дней. «Вместе с тем, обращаем ваше внимание на то, что данное решение не распространяется на детей граждан Российской Федерации, которые вписаны в паспорта родителей. Все без исключения граждане России, которые хотели бы воспользоваться привилегией облегченного визового режима с ОАЭ, должны иметь отдельный паспорт», — говорится в сообщении консульства. Кроме того, каждый турист, находящийся на территории ОАЭ, обязан иметь медицинскую страховку. В этой связи консульство настоятельно рекомендует перед поездкой оформить страховой полис, покрывающий весь срок вашего пребывания на территории ОАЭ. В форумах и блогах уже появились сообщения о том, что две семьи граждан России, дети которых не имели отельного загранпаспорта, были депортированы из ОАЭ. МИД предупредил наших туристов о забастовках в Италии 23 февраля Забастовки работников авиакомпаний и аэропортов планируются в Италии 23 февраля, сообщает Департамент ситуационно-кризисный центр МИД России. "23 февраля планируются многочисленные забастовки работников авиакомпаний и аэропортов", — говорится в твиттере ДСКЦ МИД со ссылкой на информацию министерства инфраструктуры и транспорта Италии. По данным итальянского министерства, на 23 февраля запланированы масштабные забастовки работников аэропортов Рима и Милана, в том числе Линате, Мальпенса, Фьюмичино и др., а также бортпроводников и пилотов авиакомпаний EasyJet, Air Italy, Meridiana, Alitalia, RyanAir, Volotea и др. /TOURBUS.RU

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