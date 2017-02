Новости Альпийский курорт Club Med Arcs Extrеme стал полностью «взрослым» Один из 15 французских горнолыжных курортов С lub Med в предстал в этом году в обновленном виде

Горнолыжный курорт Club Med Arcs Extrеme открылся в этом сезоне в обновленном виде и уже успел заслужить звание лучшего европейского направления, по версии World Snow Awards. Изменилась прежде всего общая концепция курорта. Отныне здесь все приспособлено исключительно для взрослых – и спортивная инфраструктура, и вечерние программы, - рассказали нам в пресс-службе компании Club Med. Arcs Extrеme – один из 15 курортов Сlub Med во Французских Альпах. Именно этот туроператор, ведущий эксперт в области горнолыжного отдыха, придумал отдых по системе premium all inclusive, когда в стоимость путевки входят не только проживание и питание, но и все доступные виды спорта, досуга и развлечений, а главное – ски-пасс на целый регион. Arcs Extrеme – один из новейших «образцов этого жанра». В светлое время суток в распоряжении гостей все горные радости Савойи: великолепные виды массива Эгюй-Руж, то есть «Красного пика», 425 километров трасс между Лез-Арком, Пезе-Валландри и Вилларом на высоте от 3250 до 1200 метров, 131 подъемник и маршруты любой сложности, в том числе 19 склонов с черной маркировкой, а еще снегоходы и катание с парашютом – пара-ски. На лыжи можно встать прямо у выхода из отеля (ski-in/ski-out). С наступлением темноты туристы собираются у камина в холле: горячий шоколад с видом на заснеженные вершины как нельзя лучше восстанавливает силы, которые понадобятся, чтобы по достоинству оценить тематические вечеринки, диджей-сеты и шоу. А аппетит после целого дня катания шоколадом все равно не перебить: после аперитива можно смело переходить к международной кухне в ресторане Le Varet или к савойской – в L’Aiguille Rouge. Заметно трансформировался и дизайн курорта - нейтральный альпийский стиль в интерьерах сменился на более современное архитектурное решение, номера окрасились в жизнерадостные, теплые тона, холл расширился за счет бывшего ночного клуба, а главное – появился новый фитнес-зал с панорамными окнами, оборудованный по последнему слову спортивной техники. Но спортивными снарядами дело не исчерпывается - на склонах всегда можно рассчитывать на подсказки профессионалов. Club Med по праву гордится международной командой тренеров – здесь они называются G.O., или gentils organisateurs («заботливые организаторы»). По всему миру на курортах Club Med работает команда из 12 800 человек различных национальностей, а инструкторы Arcs Extrеme, как и прочих курортов Club Med во Французских Альпах, имеют национальный сертификат ESF (Ecole du ski fransais). Об экипировке для катания здесь тоже позаботятся - достаточно оговорить размеры и марку лыж, досок и ботинок, и по приезде уже не придется ждать в очередях – все необходимое будет готово, а если что-то не подойдет, о замене позаботится специальный сотрудник. Эта система называется easy arrival. Аренда снаряжения и планирование каникул в Club Med – дело пары кликов. С такой же легкостью в Arcs Extrеme решаются и все прочие логистические вопросы. Задача гостя – подобрать даты с января до конца марта, выбрать номер по душе и зарегистрироваться на рейс «Аэрофлота» до Гренобля. Все остальные заботы специалисты Club Med возьмут на себя. /TOURBUS.RU

Теги: Club Med Arcs Extrеme , Альпы, Франция, Горнолыжные туры, Зимние программы, Выездной туризм, all inclusive

