Новости UTair полетит из Москвы в Берлин и Вену за 5903 руб. Наши эксперты комментируют планируемое начало полетов авиакомпании UTair в столицы Германии и Австрии с выгодными безбагажными тарифами

Авиакомпания UTair намерена начать полеты из Москвы в Берлин и Вену. Рейсы по обоим направлениям будут совершаться ежедневно с 1 июня. На линиях будет использоваться самолет Boeing 737, - сообщает пресс-служба перевозчика. Рейс в Берлин из аэропорта Внуково будет вылетать в 10:55, а прибывать в аэропорт Tegel в 12:45. Минимальная цена в одну сторону составляет 5903 руб. без сдаваемого багажа и 7488 рублей с багажом, туда-обратно — 12444 и 15619 руб. соответственно. Вылет в Вену из Москвы в 11:45, прибытие в 13:40. Минимальная цена в одну сторону составляет 5903 руб. без сдаваемого багажа и 7488 рублей с багажом, туда-обратно — 12683 и 15858 руб. соответственно. Помимо этих рейсов, UTair планирует летать также из Москвы в Мюнхен, но начало этой программы пока неизвестно. Александр Турченко, генеральный директор компании «Чайка-Тур», в беседе с нами позитивно оценил перспективы новых рейсов в Берлин а/к UTair: «Далеко не все туристы путешествуют с багажом, и для них это будет очень интересным вариантом . Да и в целом рейсы на этом направлении грузятся очень хорошо. Сейчас Москву и Берлин связывают два перевозчика – «Аэрофлот» и S7 и, вероятно, еще один игрок не будет здесь лишним. Ведь направление это емкое и второе по популярности у туристов после Мюнхена. К тому же в Берлине проживает порядка 200 тыс. наших бывших соотечественнико,в и связи с родными у них очень интенсивные, что отражается и на загрузке бортов». «Непросто оценивать решение авиакомпании приходить на то или иное направление, ведь перед тем как принять решение, просчитываются все риски, - отметил, в свою очередь, Максим Приставко, заместитель генерального директора компании «Джет Тревел». – Но, вероятно, а/к UTair будет непросто, ведь на всех этих направлениях достаточно перевозки и она относительно бюджетна, увеличение может привести к избытку». Юлия Крутицкая, руководитель направления Австрия компании «Ванд», отметила, что в ее компании «всегда рады появлению бюджетной перевозки, тем более на таком востребованном направлении, как Австрия. К тому же она находится недалеко от Италии, что позволит комбинировать эти страны. А учитывая, что летом перевозка на Италию не бюджетна, рейсы UTair обещают быть успешными». Уверена в успехе новых рейсов и Елена Ермакова, директор европейского департамента компании «Русский Экспресс». Эксперт отмечает, что «перевозчик выбрал востребованные направления и предложил интересную цену, а это всегда работает. Так, наши туристы активно пользуются услугами а/к «Победа» на маршруте из Москвы в Пизу, что касается безбагажных тарифов, то туристов они уже не пугают, они к ним приспособились». Говоря о спросе на немецком и австрийском направлениях, эксперт назвала его умеренным, при этом отметив, что «на период с 18 по 25 февраля туры продаются очень активно, причина - праздничные выходные дни». /TOURBUS.RU

Теги: Германия, ФРГ, Австрия, Берлин, Вена, Мюнхен, UTair, Выездной туризм Назад к списку новостей

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