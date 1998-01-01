Новости Рядом с Мариинским театром появятся два новых отеля Эксперты туррынка Северной столицы комментируют ситуацию с дефицитом гостиничных мест

На днях Мариинский театр Петербурга, возглавляемый Валерием Гергиевым, объявил конкурс на реконструкцию под гостиницу одного из зданий на Лермонтовском проспекте, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Как следует из информации по госзаказу, за сумму не более 195,2 млн рублей подрядчик должен провести реконструкцию объекта, в результате которой появится отель на 25 номеров – работы планируется завершить осенью 2018 года. Ранее Мариинка намеревалась открыть, по крайней мере, еще две гостиницы в доходных домах XIX века, однако пока эти планы реализованы не были. Как поясняют в театре, основная задача его собственных гостиниц – прием приглашаемых в Мариинку артистов и гостей. Однако если номера не будут заняты целевой аудиторией, они могут использоваться на коммерческой основе и для других гостей. Вместе с тем эксперты уверены: появление гостиницы Мариинки – словно капля в море. В настоящее время ситуация с объектами размещения в Петербурге такова, что появление даже новых крупных отелей с числом номеров более ста мало скажется на общем состоянии рынка, - уверены эксперты. – Если учесть, что гостиницы Мариинки, в основном, будут предназначены для приема артистов и гостей театра, на сфере туризма города их появление практически не отразится. «Сейчас ситуация такова, что номерами в питерских отелях торгуют, как дефицитной колбасой, - констатирует генеральный директор компании «Балтик Тревел» Людмила Кудрявцева. – Забронировать их для группы в «высокий» сезон 2017 года уже почти невозможно. И вполне может случиться так, что, пригласив в город массу гостей, мы попросту не сможем их качественно обслужить». Поддерживает эту точку зрения и генеральный директор компании «Мир» Валерий Фридман. «Тот факт, что в качественных отелях города на Неве в сезон будет дефицит номерного фонда, никто уже не отрицает, – констатирует он. – Поскольку турпоток, скорее всего, возрастет, а новых крупных объектов размещения почти не появляется, ситуация становится все более сложной». В этом году в Северной столице абсолютно точно заявлен ввод только отеля корейской сети Lotte St. Petersburg уровня 5*, который разместился также рядом с Мариинским дворцом в переулке Антоненко. Как ожидается, уже в мае он сможет предложить постояльцам около полутора сотен номеров. В процессе строительства находятся и другие гостиницы (например, сетей Jumerah и Elite World Hotels). Однако сроки ввода в эксплуатацию их объектов пока не называют. При этом председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев заявляет, что «к 2018 году мы получим еще около двух тыс. номеров, которые появятся в 10 построенных за этот период гостиницах». По его данным, общий номерной фонд отелей города на Неве уже сейчас составляет не менее 30 тыс. «Говорить о какой-то существенной нехватке номеров не приходится: в любом популярном у туристов городе мира на пике сезона их дефицит – обычное явление, – считает он. – Однако мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы даже в разгар лета гостям были доступны средства размещения на любой кошелек». /TOURBUS.RU

Теги: Санкт - Петербург, Гостиничный бизнес, Въездной туризм, Мариинский театр, Андрей Мушкарев Назад к списку новостей

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