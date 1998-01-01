Новости В результате схода лавины во французских Альпах погибли туристы Эксперты комментируют ситуацию на горнолыжных курортах Франции и характеризиют спрос на направлении в этом сезоне

Среди пострадавших в результате схода лавины на горнолыжном курорте Тинь во Франции нет граждан России, - cообщила пресс-служба Ростуризма. "По предварительным данным, полученным от экстренных служб Франции, погибли не менее четырех человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести, россиян среди них нет. Лавину могли спровоцировать обильные снегопады и землетрясение, произошедшие накануне", — говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации. Туристам, находящимся на горнолыжных курортах Франции, в ведомстве порекомендовали соблюдать спокойствие, а также следовать рекомендациям, связанным с метеорологической ситуацией в регионе отдыха, и в случае возникновения опасности или чрезвычайных ситуаций следовать указаниям местных властей. "Мы просим туроператоров, реализующих горнолыжный отдых во Франции, оперативно информировать туристов о возможных опасностях, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями на курортах", — добавляется в сообщении. Как сообщалось, лавина накрыла девятерых лыжников во время катания за пределами трасс на горнолыжном курорте Тинь во французском департаменте Савойя. Погибли, по меньшей мере, четыре человека, спасатели не исключают, что число жертв может возрасти. В понедельник утром уровень лавиноопасности в районе курорта оценивался в 3 балла из 5. «Эта зима не радует Альпы снегом, поэтому лавиноопасность на курортах невысокая, по пятибалльной шкале она колеблется от 2 до 3. Последний трагический случай произошел вне трасс, но это горы и здесь исключить подобное невозможно. Горнолыжный спорт всегда был и будет экстремальным и здесь многое зависит от самих горнолыжников, - отметил в беседе с нашим порталом Максим Приставко, заместитель генерального директора компании «Джет Тревел». – Конечно, мы предупреждаем наших клиентов о том, что кататься нужно только по маркированным трассам, но не все готовы выполнять наши рекомендации. При этом гораздо большую опасность, нежели лавины представляют для себя сами катающиеся. Как показывает практика, большую часть травм горнолыжники получают на трассах, сталкиваясь с другими горнолыжниками». «Если говорить о продажах, то они нас радуют. В предновогодний период (продажи октября-декабря) они были чуть лучше, чем годом ранее, а вот текущие продажи значительно подросли, тогда как в прошлом году в этот период наблюдался спад. Мы связываем это, прежде всего, с укреплением рубля - если в прошлом феврале евро стоил около 86 рублей, то сейчас он находится на уровне 61 рубля, что в полтора раза снизило стоимость пакета и на 30% увеличило объем продаж», - добавил эксперт. «Инцидентов с туристами, отдыхающими на альпийских курортах, в нашей практике не было. Обычно мониторингом ситуации, связанной с погодными условиями, занимаются службы курорта и ежедневно размещают обновлённые погодные данные для туристов в зоне катания, в том числе, о вероятности схода лавин, - заявила нам Марина Крюкова, старший менеджер отдела Франции и Швейцарии туроператора BSI group. - Однако бывают и чрезвычайные случаи, которые порой предугадать довольно сложно, но на альпийских курортах они довольно редки. Спрос на горнолыжные туры во Францию у наших клиентов этой зимой очень активен. За зимний период 2016-2017 гг. мы получили на 28% больше заявок на горнолыжные туры во Францию, чем за аналогичный период 2015-2016 гг. Значительно увеличилась и глубина бронирования туров. В прошлом году средняя глубина бронирования составляла месяц-полтора, а в этом году горнолыжные туры бронируются в среднем за 3-4 месяца до даты поездки». «Горы всегда были местом повышенной опасности и к сожалению, в высокогорных зонах сходят и будут сходить лавины, к счастью, это происходит не так часто. Конечно, мы предупреждаем своих клиентов о таких моментов, но решение они принимают самостоятельно и оценивают риски тоже самостоятельно, - заключила Елена Ермакова, директор европейского департамента компании «Русский Экспресс». /TOURBUS.RU

Теги: Альпы, Франция, Горнолыжные туры, Зимние программы, Выездной туризм, Ростуризм Назад к списку новостей

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