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Туроператоров обязали сообщать клиентам о размерах финансового обеспечения/ Почти 30 туристов погибли в результате аварии экскурсионного автобуса на Тайване/ Роспотребнадзор зафиксировал 14 завозных случаев лихорадки Зика за два года

Туроператоров обязали сообщать клиентам о размерах финансового обеспечения

Договор туроператора о реализации туристского продукта теперь должен содержать сведения о размере финансового обеспечения ответственности компании и о размерах страховых сумм или банковских гарантий, говорится в постановлении, опубликованном на портале правительства РФ.

Таким образом, Правила оказания услуг по реализации туристского продукта дополнены новым пунктом. Как отмечается в документе, в случаях заключения туроператором нескольких договоров страхования ответственности или получения нескольких банковских гарантий договор о реализации туристского продукта должен содержать сведения о размере финансового обеспечения ответственности туроператора.

Кроме того, в нем раздельно должны быть указаны сведения о размерах страховых сумм или размерах банковских гарантий по договорам страхования или по договорам о предоставлении банковской гарантии, заключенным с каждой организацией, предоставившей финансовое обеспечение ответственности туроператора.

Почти 30 человек погибли в результате аварии экскурсионного автобуса на Тайване

Экскурсионный автобус с туристами попал в ДТП на Тайване, в результате погибли 28 человек, сообщает в понедельник местное издание Focustaiwan.

Еще 16 получили ранения, все они доставлены в медицинские учреждения. Всего в автобусе находились 43 туриста и гид.

ДТП произошло недалеко от Тайбэя на съезде с шоссе Иланг-Нанган около 9 вечера в понедельник (16:00 мск). По неустановленной причине автобус опрокинулся на крутом участке дороги. Спасатели быстро прибыли на место, но большинство пассажиров уже не подавали признаков жизни.

Как уточняет издание, на борту автобуса не было иностранцев, только граждане Тайваня. Большинство из них – пожилые люди, которые ездили на ферму Wuling Farm наблюдать цветение сакуры.

Точные причины аварии пока неизвестны. Полиция подозревает водителя в превышении скорости.

Как сообщает Ростуризм, по предварительным данным, российских туристов среди пассажиров автобуса не было. "Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации", — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор зафиксировал 14 завозных случаев лихорадки Зика за два года

Роспотребнадзор зафиксировал 14 завозных случаев лихорадки Зика в России, говорится на сайте ведомства.

"Всего за период с января 2015 года по 10 февраля 2017 года в мире зарегистрированы 7 868 завозных случаев лихорадки Зика в 62 странах, в том числе 14 завозных случаев — в Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

В настоящее время заболеваемость населения лихорадкой Зика в результате местной передачи вируса наблюдается в 48 странах Американского региона, а также ряде государств Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. В список стран, неблагополучных в этом отношении, вошли, в частности, США, Доминикана, Мексика, Фиджи, Аргентина, Индонезия, Куба, Вьетнам, Сингапур, Филиппины, Малайзия и Таиланд.

Общее число пострадавших лиц в странах Американского региона составляет более 540 тысяч, у более чем 200 тысяч диагноз подтвержден лабораторно.

Роспотребнадзор продолжает проведение комплекса мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения лихорадки Зика среди населения страны, говорится в сообщении.

Как сообщалось, практически во всех случаях выявления вируса в России он отмечен у туристов, вернувшихся из Доминиканы.

Ростуризм неоднократно рекомендовал туристам, планирующим поездки в указанные страны, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, а туроператорам и турагентствам, продающим туры в регионы, где возможно заражение вирусом Зика, предупреждать клиентов о потенциальной опасности.

/TOURBUS.RU