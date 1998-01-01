Finnair заметно расширяет сеть дальних курортных маршрутов

Наши эксперты обсуждают, насколько новые рейсы финского перевозчика могут быть интересны для наших туристов

Финский национальный авиаперевозчик Finnair пополнит свою маршрутную сеть новыми дальнемагистральными направлениями, сообщает пресс‑служба компании. С конца года откроются регулярные рейсы в Гавану (Куба), Гоа (Индия), Пуэрто‑Вальярта (Мексика) и Пуэрто‑Плата (Доминиканская Республика). Также увеличится частота перелетов в Бангкок, Дели, Гонконг и Сингапур.

С 19 ноября по 18 марта 2018 года авиакомпания будет раз в неделю выполнять регулярный рейс Хельсинки — Пуэрто‑Вальярта. С 30 ноября по 22 марта следующего года будет совершаться рейс Хельсинки — Пуэрто‑Плата. С 1 декабря откроются рейсы в Гавану, которые будут выполняться по понедельникам и пятницам до 23 марта 2018 года. По средам и воскресеньям, с 29 ноября по 21 марта, будут совершаться полеты из Хельсинки в Гоа. А частота рейсов в Дели увеличится до шести раз в неделю.

Два дополнительных рейса в неделю появятся на маршруте Хельсинки‑Бангкок, в общей сложности на этом направлении будут совершаться 16 перелетов в неделю.

Рейсы в Сингапур зимой 2017 года станут ежедневными, а частота перелетов в Гонконг увеличится до 10 рейсов в неделю.

«Появление таких рейсов мы, безусловно, приветствуем,. – говорит ведущий специалист компании «Русский экспресс» Юлия Студеникина. – Связано это с тем, что выбор вариантов перелета в Мексику, на Кубу или в Доминикану из Петербурга очень скудный. И, если Finnair предложит удобные стыковки, такие рейсы наверняка станут пользоваться спросом в среде питерского турбизнеса.

Что касается цен, практика показывает – перевозчик никогда их не завышает и можно надеяться, что они будут для нас интересными. Не говоря уже про то, что Finnair отличается очень высокими стандартами обслуживания и безопасности, что сейчас тоже крайне важно».

«На мой взгляд, тут первую скрипку будет играть цена на перелет: если Finnair сможет предложить турфирмам Петербурга и их клиентам цены ниже, чем у выполняющих аналогичные рейсы «Аэрофлота» (через Москву) или Air France (через Париж), интерес к полетам через Хельсинки будет, - считает глава представительства TBS в Петербурге Улугбек Рашидов.

– С учетом скудности перевозки по этим направлениям, интерес к ним есть, да и до Хельсинки из Петербурга рукой подать. Однако если такие перелеты окажутся дороже уже существующих, они будут востребованы только как запасной вариант».

«Любая дополнительная перевозка, особенно на регулярных дальнемагистральных рейсах, должна подкрепляться соответствующим спросом со стороны туристов. А в Петербурге в настоящее время большого спроса на такие дорогие направления, как Мексика, Доминиканская Республика или Куба фактически нет, - говорит Дмитрий Мазаников, руководитель представительства «Росс Тур» на Северо-Западе. – Не случайно из всех названных на зимний сезон 2017 года чартер из Питера летает только в Доминикану. Поэтому для турфирм новые рейсы, если они окажутся не заметно дешевле существующих, интерес представляют вряд ли – скорее это может быть интересно самостоятельным туристам».

К сказанному стоит добавить, что финский перевозчик уже в апреле 2017 года намерен заметно расширить объемы пассажиропотока между Москвой, Петербургом и Хельсинки. Так, с 10 апреля самолеты Finnair станут совершать между Москвой и Хельсинки 14 рейсов в неделю (вместо семи ранее), а с 23 апреля частота рейсов из Петербурга в Хельсинки составит шесть раз в неделю.

При этом финны обещают максимально удобные стыковки на европейских направлениях, а затем видимо, и на дальнемагистральных в Америку и Азию.

/TOURBUS.RU