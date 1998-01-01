Новости Российские туристы начали активно интересоваться летними пляжами Аналитическая служба АТОР и поисковая система Слетать.ру предоставили подробный анализ поисковых запросов на туры на начало этого года

В январе 2017 года россияне гораздо более активно интересовались летним пляжным отдыхом, чем годом ранее. Основными причинами такого явления стали укрепление курса рубля, а также привлекательные цены от партнеров на туристические услуги со скидками 20-30% - сообщает аналитическая служба АТОР, основываясь на данных cистемы Слетать.ру. В январе 2017 г. общее количество поисковых запросов на туры в системе Слетать.ру выросло на 36% по сравнению с декабрем 2016 года и на 48,9% по сравнению с периодом годичной давности. Подавляющее большинство пользователей сервиса, искавших туры в январе, планировали отдыхать вдвоем (70,7% поисковых запросов). Тем не менее, число желающих отправиться на отдых с детьми выросло на 63% по отношению к январю 2016 года, что свидетельствует о повышении глубины горизонта планирования у семей с детьми, а значит и (косвенно) – об определенной стабилизации материального положения домохозяйств этого сегмента. Наибольшей популярностью среди пользователей, подбиравших туры в системе Слетать.ру в январе, пользовались отели 4* – на такой вариант размещения приходилось 28,9% поисковых запросов. Еще 27,1% рассматривали варианты пребывания в гостиницах класса 5*. На поиск путевок с размещением в отелях категории 3* пришлось лишь 19,6% запросов. С этими данными в определенной степени коррелирует и рост числа запросов на путевки с питанием по системе AI и UAI – за год в системе Слетать.ру составил 132%. Всего же в январе подбором туров по системе «включено» интересовались почти половина (49%) пользователей сервиса. Несмотря на то, что общее число запросов по азиатским направлениям на Слетать.ру в январе этого года сократилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, лидером по числу запросов остался (как и в декабре 2016 г.) Таиланд. Туры на его курорты подбирало 13,8% всех пользователей, искавших туры на сервисах Слетать.ру (это на 9,17% больше, чем месяцем ранее). И все же популярность Таиланда в годичном разрезе, если исходить из числа поисковых запросов, снизилась – в январе 2016 года их было на 26,2% больше. Как и месяцем ранее, Турция была второй по популярности среди направлений, представленных на Слетать.ру, с небольшим отставанием от Таиланда. На туры в Турцию приходилось 11,2% поисковых запросов: прирост к прошлому году составил 1 653%, а к декабрю 2016 г. – 81,6%. Так как Турция не является зимним направлением, эти цифры ярко характеризуют интерес пользователей к кампаниям раннего бронирования летнего отдыха на этом направлении. В целом в январе число поисковых запросов на подборы туров по популярным летним пляжным направлениям выросло на 127% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это объясняется синергией нескольких факторов, среди которых общая стабилизация макроэкономической ситуации, укрепление курса рубля к основным мировым валютам и высокая активность туроператоров в кампаниях раннего бронирования, где по ряду направлений и востребованных объектов размещения скидки могут достигать 20-30% - полагают аналитики АТОР. Из азиатских «зимних» направлений, интерес к которым в январе вырос у пользователей Слетать.ру, можно отметить Вьетнам: на него пришлось на 17,4% больше поисковых запросов, чем в предыдущем месяце, и на 4,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего это направление «приняло на себя» 6,3% поисковых обращений. Популярность курортов Индии зимой относительно стабильна. В январе этим направлением интересовались 4,8% пользователей поисковой системы Слетать.ру, причем по отношению к прошлому месяцу объем таких запросов сократился на 8,7%, но по сравнению с январем 2016 года – вырос на 3,5%. Более чем на 20% по сравнению с декабрем 2016 г. увеличилось число запросов туров в ОАЭ, в итоге направление было восьмым среди наиболее востребованных стран для отдыха с долей 4,7%. В годовом разрезе число поисков туров в ОАЭ возросло на 69,4%. В целом аналитики сервиса отмечают рост интереса пользователей Слетать.ру к отдыху в Европе: туры в европейские страны запрашивали 25,6% пользователей сервиса – это на 72,2% больше, чем годом ранее. Заметное увеличение числа запросов на отдых по сравнению с январем прошлого года демонстрировали такие европейские страны, как Болгария, Греция, Испания, Кипр. Так, доля искавших туры в Грецию в общем числе поисковых запросов на отдых в системе Слетать.ру составила 5,2% (рост на 127,4% по сравнению с декабрем, и на 65,9% - по сравнению с январем 2016 года). Туры на Кипр интересовали 5,1% пользователей Слетать.ру, что на 112,7% и 111,8% больше, чем в декабре и январе прошлого года, соответственно. Это направление стоит на шестой строке в списке самых часто запрашиваемых стран для отдыха. Чуть меньше 4% от всех запросов пользователей Слетать.ру касались отдыха в Испании. Интерес к этому направлению вырос на 97,1% по отношению к предыдущему месяцу и на 20,5% по отношению к январю 2016 года. Туры в Доминиканскую Республику пользователи всех сервисов Слетать.ру подбирали на 24% чаще, чем в декабре, и на 61,5% чаще, чем в январе прошлого года. Доля этого направления в общем числе поисковых запросов – 3,58%. Более 2% россиян в прошедшем месяце подбирали варианты отдыха в Болгарию, Китай и Шри-Ланку. Туры по остальным направлениям искали менее чем в 2% случаях. Спрос на туры по России был на 51,4% выше, чем месяцем ранее, и на 36,8% больше, чем в январе 2016 года. В итоге в январе на Россию пришлось 5,2% поисковых запросов потенциальных туристов. В целом наилучшую динамику роста в годовом разрезе в январе продемонстрировали такие направления, как Турция, Китай, Греция, Кипр, Чехия, Грузия, Тунис, Шри-Ланка, Португалия, Монако и Норвегия. /TOURBUS.RU

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