Александр Цандекиди рассказал, каким образом его компания отправит в Грецию этим летом полмиллиона туристов

Впечатляющие цифры успешной работы оператора, в том числе по программам раннего бронирования, сведения об инновационных инструментах повышения продаж и много другой полезной информации получили агентства, собравшиеся в минувшую пятницу в столичном отеле Korston Club Hotel. К мероприятию проявили интерес свыше тысячи представителей туристического бизнеса.

Встреча началась с выступления единственного спикера мероприятия – генерального директора «Музенидис Трэвел» Александра Цандекиди (на фото), который начал выступление с сенсационного заявления о том, что в сезоне 2017 года «Музенидис Трэвел» планирует принять в Греции полмиллиона туристов, а в ближайшие годы намерен довести эту цифру и до миллиона.

По словам руководителя компании, такой впечатляющий порог турпотока возможно преодолеть именно сейчас, потому что компания имеет все необходимое для прорыва – представительскую сеть в 18 странах мира, широчайшую ассортиментную линейку продуктов и услуг, а также уникальные инновационные инструменты и мотивирующие формы работы.

Выступая перед представителями туристической отрасли Москвы и других городов России, Александр Цандекиди подробно остановился на трех источниках успешной работы с туроператором в сезоне 2017 года.

Во-первых, он презентовал акцию для сети уполномоченных агентств «Музенидис Трэвел» – «Честное партнерство», полностью меняющую представление о партнерстве оператора и агента.

Во-вторых, рассказал о принципиально новом подходе к бронированию туров в Афины и Афинскую Ривьеру на регулярных рейсах различных авиакомпаний.

И, в-третьих, лично продемонстрировал работу нескольких новинок, повышающих комфортность и качество онлайн-бронирования с помощью конструктора туров и системы бронирования туров на регулярных рейсах GDS.

В своем выступлении Александр Цандекиди несколько раз возвращался к теме работы в сети уполномоченных агентств туроператора, сообщив собравшимся, что в настоящий момент в сеть «Музенидис Трэвел» входит 2150 офисов продаж в России и около пятисот в Украине, Беларуси, Латвии, Эстонии и Казахстане.

Руководитель компании также сообщил, что все вступающие в сеть агентства показывают средний рост продаж на 150%. «Это замечательный успех – прямой результат нового подхода к работе с продуктом туроператора», - отметил спикер.

Горячий отклик нашло и сообщение о расширении полетной программы в Грецию, увеличении рейсов на остров Крит, где существенно расширена отельная база «Музенидис Трэвел», а также о прямых перелетах в Кавалу из Москвы и Санкт-Петербурга для тех, кто планирует в новом сезоне отдохнуть на остров Тасос.

После официальной части бизнес-встречи был проведен традиционный для «Музенидис Трэвел» розыгрыш призов, предоставленных партнерами туроператора Aldemar, SaniResort, IkosResorts, Daios Cove Luxury Resort&Villas, Pomegranate, Miraggio Thermal Spa Resort, Grand Resort Lagonissi, Constantinou Bros, Atrium Resorts и Grecotel.

А после того как генератор случайных чисел выбрал самых удачливых участников бизнес-встречи, все гости были приглашены на развлекательную вечеринку и фуршет.

/TOURBUS.RU