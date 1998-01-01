Новости Евросоюз отказал Греции в просьбе пускать российских туристов на острова без виз Туроператоры обсуждают последствия отказа Еврокомиссии смягчить визовый режим для греческих островов

Европейская комиссия не одобрила проект по безвизовому посещению греческих островов в восточной части Эгейского моря туристами из стран, не являющихся членами ЕС, - сообщил сегодня греческий портал Rodia. Как отмечает издание, решение Еврокомиссии может негативно сказаться на туристической отрасли островов, так как такие туристы компенсировали бы потери от снижения турпотока из Европы. Власти Южного Эгейского региона Греции ранее обратились к комиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства ЕС с просьбой ускорить запуск пилотной программы особого визового режима для туристов из третьих стран, прибывающих в порты нескольких островов с территории Турции. Реализацию проекта предлагалось начать с марта 2017 года для туристов из Ирана, с апреля – для россиян и гостей из Турции. Как считают власти греческих островов, это могло стать мерой поддержки туризма в регионе, по которому нанесла серьезный удар проблема мигрантов. В сложной экономической и финансовой ситуации укрепление турпотока на южные острова Эгейского моря становится жизненно важным для региона. «Конечно, безвизовый режим принес бы пользу греческим островам. Ообидно, что Греции было отказано в этой просьбе,но ничего трагичного не произошло. Такое решение никак не скажется на въездном туризме Греции, - отметил межу тем в беседе с нами Александр Цандекиди, гендиректор туроператора «Музенидис Трэвел». – Ведь поток туристов, которые пользовались бы этой системой, не исчислялся бы десятками тысяч. Не думаю, что этой теме вообще нужно придавать большое значение. Главное, чтобы выдача греческих виз российским туристам оставалась по-прежнему на максимально благоприятном уровне, чтобы визы выдавались своевременно и на длительный временной период». Наталья Минорская, менеджер по направлению Греция компании «Ванд», солидарна с коллегой и указывает на то, что «процент российских туристов, которые прибывают в Грецию морским путем минимален, потому никакого влияния на туризм отказ в безвизовом режиме, конечно, не окажет, к тому же у многих туристов сейчас есть мультивизы». Говоря о спросе, эксперт назвала его хорошим и «уже превышающим показатели прошлого года, глубина продаж достигает осени, многие отели уже стоят на «стоп-сейл». «Попытка ввести безвизовый режим для туристов, прибывающих морским путем на острова Эгейского моря изначально была обречена на провал, но все равно приятно, что о российских туристах пытаются заботиться, - заявил, в свою очередь, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». - Туристы, которые отдыхают в Турции с большим удовольствием воспользовались бы таким предложением. Так, от Бодрума до острова Кос всего 30 минут на пароме, от Мармариса до Родоса порядка 1,5 часов». "Инициатива была позитивная. Она могла бы увеличить туристический поток на такие острова как Кос, Лесбос, Хиос, Самос и архипелаг Додеканес.

Это было бы интересно для пассажиров круизных лайнеров и отдыхающих на побережье Эгейского моря. В этом случае было бы целесообразно ввести безвизовый режим на 24 или 72 часа. Этоп озволило бы предлагать интересные экскрусионные маршруты со стороны Эгейского побережья Турции, куда например, выставлены в этом году полетные программы. Туристам, как правило очень нравится возможность совместить несколько близких стран. Отметим, что, по информации «Интерфакса», в настоящее время Греция по объемам въездного турпотока занимает 15-е место в мире, вклад туротрасли в ВВП страны в этом году составил 20%. Средняя загрузка отелей Греции превысила в 2016 году 70%. При этом рост турпотока из России достиг 25% к уровню прошлого года, из Великобритании – 19%, из Германии –16%, из Польши и США – по 7%. В 2016 году количество посетивших Грецию российских туристов составит порядка 900 тысяч. К 2020 году в стране рассчитывают на рост турпотока в целом до 35 млн человек. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка